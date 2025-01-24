HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El Kaideli kardeşler İstanbul'da yakalandı! Örgütün kilit isimleriydiler, izlerine bodrum katında ulaşıldı

El Kaideli kardeşler İstanbul'da yakalandı! Örgütün kilit isimleriydiler, izlerine bodrum katında ulaşıldı

24.01.2025 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de El Kaide yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti. Örgütün 2018'den beri aranan iki kilit ismi İstanbul'da yakalandı.

El Kaideli kardeşler İstanbul'da yakalandı! Örgütün kilit isimleriydiler, izlerine bodrum katında ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, küresel terör örgütü El Kaide’nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 45 ve 51 yaşlarındaki 2 şüphelinin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, söz konusu örgüt üyelerinin izine Avcılar’da 5 katlı bir binanın bodrum katında ulaştı.

AVCILAR’DAKİ ADRESE BASKIN

Uzun zamandır aranan örgüt üyelerinin kaldıkları yer güvenlik ve istihbarat birimlerince tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı. Ardından söz konusu adrese 21 Ocak Salı günü polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda L.B.(45) ve S.B.(51) adlı El Kaide üyesi 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlıların, Batman nüfusuna kayıtlı oldukları anlaşıldı.

7baf7e64-cc46-4d8f-91cf-43b6c79bda20

EMNİYETTE İFADE VERDİLER

El Kaide’den emir aldıkları anlaşılan zanlıların tüm iletişim kayıtları ve bağlantılı oldukları kişiler mercek altına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan örgüt fertlerinin, bugüne kadar herhangi bir eyleme karışıp karışmadıkları, örgütün kırsaldaki eğitim kamplarına dahil olup olmadıkları dijitallerin çözümü ile açığa çıkacak.

aeac3673-574c-473a-b287-9bef0816eb16

2018’DEN BERİ FİRARİ DURUMDALAR

Örgüte yönelik 2018 yılında görülen bir ceza davasında firari durumda oldukları için haklarında gıyabi (yokluğunda) hüküm verilen şüphelilerden L.B.’nin 7 yıl 6 ayı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu da dahil 9 buçuk yıl, S.B.’nin ise “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”nden toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu öğrenildi.

MAHKEME İKİSİNİ DE TUTUKLADI

Polisteki sorgularının ardından Çarşamba günü yargıç karşısına çıkarılan L.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
El Kaide
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz iki ilden peş peşe acı haberler geldi: Çok sayıda can kaybı var

Güpegündüz iki ilden peş peşe acı haberler geldi: Çok sayıda can kaybı var

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

FAST sisteminde yeni dönem!

FAST sisteminde yeni dönem!

ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Kartalkaya faciasında itfaiye ön raporu hazırlandı! Yangın 4. kattaki mutfak ve restoran bölümünden başlamış

Kartalkaya faciasında itfaiye ön raporu hazırlandı! Yangın 4. kattaki mutfak ve restoran bölümünden başlamış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.