HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. El Kaide'nin Yemen'deki lideri öldürüldü

El Kaide'nin Yemen'deki lideri öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, El Kaide'nin Arap Yarımadası lideri Kasım el-Rimi'nin ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

El Kaide'nin Yemen'deki lideri öldürüldü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki askeri sorumlusu Kasım el-Rimi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Yemen'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü duyuruldu. Ancak açıklamada el-Rimi'nin ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi. Kasım el-Rimi'nin 2015 yılından bu yana El Kaide'nin Arap Yarımadası sorumlusu olduğu belirtiliyor.

El Kaide'nin en güçlü isimlerinden biri olarak sayılan el-Rimi, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde bulunuyordu ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu.

ABD, El Rimi'yi 2008 yılında Yemen'deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı da dahil çok sayıda şiddet eyleminden sorumlu tutuyor. Açıklamasında El Rimi'nin El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'le birlikte Afganistan'da çalıştığını da vurgulayan Beyaz Saray, El Rimi'nin Yemen'de sivillere karşı acımasız bir şekilde şiddet kullandığına da işaret etti. Beyaz Saray, El Rimi'nin ölümüyle ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edildiğini belirtti.

El Rimi'ye ait olduğu belirtilen ve Florida eyaletinde askeri bir üsse geçen Aralık ayında düzenlenen saldırının arkasında El Kaide'nin olduğunu söylediği bir ses kaydı kısa bir süre internete sızmıştı. Askeri üsse düzenlenen bu saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan New York Times gazetesi, El Rimi'nin bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini Ocak ayının sonunda yazmış ve Trump da bu haberi Twitter hesabından paylaşmıştı.

Trump, son aylarda radikal örgütlerin liderlerine düzenlenen operasyonlarla terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulamak istiyor. ABD güçleri, Ekim ayında Suriye'nin kuzeybatısında IŞİD hedeflerini vurmuş, geçen Ocak ayında da İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de Irak'ın başkenti Bağdat'da düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.

ABD güçleri Yemen'de insansız hava araçlarıyla (İHA) operasyonlar düzenliyor.

dpa,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyorduRusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

'Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı'

'Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı'

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

Trump'ın danışmanı Kushner'den flaş Filistin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.