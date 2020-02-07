El Kaide'nin Yemen'deki lideri öldürüldü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, El Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki askeri sorumlusu Kasım el-Rimi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Yemen'de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü duyuruldu. Ancak açıklamada el-Rimi'nin ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi. Kasım el-Rimi'nin 2015 yılından bu yana El Kaide'nin Arap Yarımadası sorumlusu olduğu belirtiliyor.

El Kaide'nin en güçlü isimlerinden biri olarak sayılan el-Rimi, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde bulunuyordu ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu.

ABD, El Rimi'yi 2008 yılında Yemen'deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı da dahil çok sayıda şiddet eyleminden sorumlu tutuyor. Açıklamasında El Rimi'nin El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'le birlikte Afganistan'da çalıştığını da vurgulayan Beyaz Saray, El Rimi'nin Yemen'de sivillere karşı acımasız bir şekilde şiddet kullandığına da işaret etti. Beyaz Saray, El Rimi'nin ölümüyle ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edildiğini belirtti.