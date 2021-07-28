El Kaide’ye Yardım Eden Türkiye’deki Aracıya Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye’deki Suriyeli bir aracı kişiye, El Kaide’ye malzeme yardımı yaptığı gerekçesiyle yaptırım getirdi. OFAC ayrıca merkezi Suriye olan ve Hay’et Tahrir El-Şam (HTS) örgütü için bağış toplayarak personel alan bir diğer kişiyi de kara listeye aldı. Açıklamada bu kişilerin yaptırım listesine alınmasının El Kaide ve HTS’nin küresel resmi finans sistemini kullanma ve internet üzerinden teröre kaynak sağlayarak militan bulma çabalarına karşı gösterilmesi gereken dikkati gözler önüne serdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, El Kaide ve HTŞ gibi terörist grupların, şiddet içeren aşırılık yanlısı faaliyetlerini desteklemek için küresel finans sistemini sömürmeye devam ettiklerini belirtti. Blinken, bu kişilerin yaptırım listesine alınmasının ‘‘internet üzerinden de dahil olmak üzere teröristlerin kaynak yaratması ve asker toplamasına karşı sürekli dikkat halinde olunması gerektiğinin altını çizdiğini’’ söyledi.

Yapılan açıklamada, Türkiye’deki aracı Hasan El Şaban’ın banka bilgilerinin, El Kaide’ye bağış toplayan bir kişi tarafından, olası bağışçılarla, El Kaide'nin askeri çabalarını ve Suriye'de savaşan militanları desteklemek için para göndermelerinin bir yöntemi olarak paylaşıldığı belirtildi.

El Kaide üyelerinin Kuzey Afrika, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ortaklarından gelen para hareketini koordine etmek için Şaban ile bağlantılı banka hesaplarını kullandıkları kaydedildi. El Şaban’ın Türkiye'ye kaynak transferini koordine etmek için kullanıldığı belirtildi.

El Şaban 13224 sayılı kararname uyarınca, El Kaide’ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, finansal, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

HTS için sosyal medya propagandası yaptığı, yeni üyeler görevlendirdiği, bağışları yönlendirdiği ve örgüte malzeme satın alabilmek için toplu bağış kampanyaları düzenlediği saptanan Faruk Furkatoviç Feyzimatov da yaptırım listesine alınan diğer isim oldu.

Feyzimatov’a da aynı kararname uyarınca HTS’ye maddi olarak destek, sponsorluk, finansman, malzeme, teknolojik destek mal ve hizmet sağlamaktan yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Yaptırımlar kapsamında bu kişilerin tüm mal varlıklarına el konuluyor, ayrıca Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapması yasaklanıyor.

Maliye Bakanlığı ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı istihbarat sistemi yönetimindeki sekiz Suriye hapishanesine ve bunları yöneten beş yetkiliye yaptırım açıkladı.

Bakanlık ayrıca Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren Ahrar El Şarkiye adlı silahlı örgütü ve liderinisivillere kötü muamele nedeniyle yaptırım listesine aldı.

OFAC Başkanı Andrea Gacki, son yaptırım kararlarının Suriye halkına karşı işlenen suistimaller için hesap verebilirliği teşvik ettiğini ve kanunsuz aktörlerin uluslararası finans sistemine erişimini engellediğini belirtti. Gacki, "Bu eylem, faili ne olursa olsun, ABD'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerini hedef alma konusundaki güçlü kararlılığını göstermektedir" diye konuştu.

Açıklamada, cezaevlerinin "siyasi mahkumlara ve diğer tutuklulara karşı insan hakları ihlallerinin yapıldığı yerler" olduğu belirtildi. Açıklamada, Ahrar el-Şarkiye’ye başta Suriyeli Kürtler olmak üzere sivillere karşı "yasadışı cinayet işleme, adam kaçırma, işkence ve özel mülke el koyma” dahil çok sayıda suçlama yöneltildi.

