El Kızı dizisi oyuncuları kimler? El Kızı dizisi konusu nedir?

Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın rol aldığı El Kızı bugün FOX TV'de ekranlara geliyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen dizinin konusu araştırılıyor. Peki El Kızı dizisi oyuncuları kimler?

EL KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlgiyle takip edilen dizide Erginci'nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

EL KIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu ve kısa özeti şu cümlelerle yayınlandı:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı..

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?"



