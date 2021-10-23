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El kızı Nerede çekiliyor? El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncuları kimler?

23.10.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El kızı dizisi ile ilgili merak giderek artıyor. Hafta sonlarına damga vurmayı hedefleyen dizinin konusu ve karakterleri seyirciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. El Kızı dizisi ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

El kızı Nerede çekiliyor? El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncuları kimler?

El kızı dizisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başrolünde Sevda Erginci'nin oynadığı dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte El Kızı dizisinin konusu, karakterleri ve nerede çekildiği ile ilgili detaylar...

El Kızı dizisi konusu

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir... Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

El Kızı oyuncuları ve karakterleri

Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir...

Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka... Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış... Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz.Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.

Şirketin ortağı, Ezo’nun dedesinin kadim dostu Ekrem’in torunu. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali’nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun’un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo’ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo’yu ondan daha da uzaklaştırır.

Elkızı dizisi nerede çekiliyor?

Elkızı dizisi Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın Ula ilçesinde Elkızı dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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Fikret Kuşkan Perihan Savaş Sevda Erginci
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