HABER

El-Mısri: “Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi liderlerinden Filistinli milletvekili Muşir el-Mısri, ABD liderliğindeki Bahreyn çalıştayının Filistin davasına karşı olduğunu söyleyerek, Arap milletinin kararlarından sapmaya başladığını söyledi.

El-Mısri: “Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır”

Hamas Hareketi liderlerinden Filistinli milletvekili Muşir el-Mısri, ABD liderliğindeki Bahreyn çalıştayının Filistin davasına karşı olduğunu söyleyerek, Arap milletinin kararlarından sapmaya başladığını söyledi. el-Mısri, verilecek kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurgulayarak çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi.
Hamas Hareketi liderlerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn’de düzenlenecek olan Filistin konulu ekonomi çalıştayı hakkında basın toplantısı düzenledi. El-Mısri Bahreyn çalıştayının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak ve Arap milleti ve kararlarında sapma olduğunu söyledi. El-Mısri, basın toplantısında Bahreyn çalıştayının Filistin’deki durumu siyasi bir meseleden insani bir meseleye dönüştürdüğünü söyledi.

"Kararlar hükümsüz olacak"
El-Mısri Filistin halkının “Yüzyılın Anlaşmasını” veya Bahreyn çalıştayının sonuçlarının uygulanmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda milletvekili olan El-Mısri, çalıştaya katılanların Filistin adına konuşma hakkına veya yetkisine sahip olmadıklarını ve çalıştayda verilecek tüm kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurguladı. El-Mısri, Filistin davasını tasfiye etmek amacını taşıyan Bahreyn çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi. El-Mısri Hamas’ın, Filistin halkının tüm kesimlerini ve Bahreyn konferansını boykot eden tüm devletlerin selamladığını söyledi.
ABD anlaşmasının genel olarak reddedilmesinin, Filistin halkının haklarını koruyacağını vurgulayan El-Mısri, Filistin topraklarını ve kutsal alanlarını geri alma mücadelelerine devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca el-Mısri, konferansa katılan tüm ülkelerin geri çekilip Filistin davasına sahip çıkmaya çağırdı.
El-Mısri yarın Bahreyn çalıştayının protesto edilmesi için toplu protestolar ve mitinglerin yapılacağını söyledi.

El-Mısri: “Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır”

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştırAK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır
Duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttuDuygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttu

Duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttu

CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrem İmamoğlu'na tebrik telefonu

İmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.