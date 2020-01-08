El Mühendis'in Basra'daki Cenaze Törenine Binlerce Kişi Katıldı

İranlı General Kasım Süleymani’yle birlikte Cuma günü ABD tarafından düzenlenen operasyonda ölen Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için bugün Irak’ın Basra kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

El Mühendis’in Basra’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninden önce, insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda ölen El Mühendis’in cesedinin tespiti için DNA testi yapıldı.

Mühendis’in için doğduğu kent olan Basra’da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Şiilerin kutsal kenti Necef’e gönderileceği belirtildi.

