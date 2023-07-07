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EL NİNO nedir, ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak? El Nino etkisini göstermeye başladı, sıcaklıklar daha da artacak

07.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Nino ile ilgili Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere 2024'ün dünyanın en sıcak yılı olacağı ifade edildi. Türkiye'de etkisini gösteren yoğun sıcaklıklar nedeniyle birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, EL Nino nedir, ne kadar sürer? El Nino'nun Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

EL NİNO nedir, ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak? El Nino etkisini göstermeye başladı, sıcaklıklar daha da artacak

El Nino günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz yaptığı açıklamada “49.1 dereceyi görmüştük. Bu yıl çok rahat 50 derecenin üstünü göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Peki, EL Nino nedir, ne kadar sürer? El Nino'nun Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

EL NİNO NEDİR?

El Nino hava olayıdır. NASA'dan yapılan açıklamada Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğu belirtilmiştir.

El Nino etkisinin kademeli olarak artıracağı ve rekor sıcaklıklara neden olabileceği bildirildi.

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Bu senenin dünyanın en sıcak yılı olması bekleniyor. ABD'li yetkililer, Büyük Okyanus'ta Dünya'da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını duyurdu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, (NOAA) El Nino'nun önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağını vurguladı.

EL NİNO'NUN TÜRKİYE'YE ETKİSİ NASIL OLACAK?

El Nino hakkında açıklamasa bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

“3 senedir dünya havayı soğutan La Nina etkisindeydi ve La Nina bitti. Yani ısınmanın ne derece büyük olduğunu bizim görmemizi engelleyen perde kalktı. Şimdi bunun üstüne El Nino gelecek. El Nino yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık bundan sonra artmaya devam edecek. Ağustos ayının ortasına kadar neredeyse her gün yeni bir sıcaklık rekoru yaşayabiliriz. Türkiye’de büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız bu yıl. Şimdiye kadar 49.1 dereceyi görmüştük. Çok rahat 50 derecenin üstünü göreceğimizi düşünüyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak”

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