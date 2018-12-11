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El Nusra üyesine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da Ağustos aynında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan terör örgütü El-Nusra üyesi Suriye uyruklu sanık hakim karşısına çıktı.

El Nusra üyesine 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da Ağustos aynında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan terör örgütü El-Nusra üyesi Suriye uyruklu sanık hakim karşısına çıktı. Suriyeli Tarik El Muhammed, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla çıkan tutuklu sanık Tarik El Muhammed, EL- Nusra'nın terör örgütü olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Sanık Tarik El Muhammed savunmasında, "2011 yılından beri Suriye'de savaş var. Köyümüz bombalanmaya başlanınca ailemle İdlib'e taşındık. İdlib'in merkezini El- Nusra kontrol ediyordu. Ailemin geçimi için onlara katıldım. Bir ay kadar bize çeşitli eğitimler verdiler. Bu arada bazı gözlem yerleri vardı, oralarda nöbet tutuyorduk. Örgüt yöneticilerinden biri bana, 'Seni Hama'ya götüreceğiz' dedi. Ailemin İdlib'de olduğunu söyleyerek kabul etmedim. Daha sonra da bu örgütten ayrıldım. Geçimimi sağlamak için Türkiye'ye geldim. Burada da tutuklandım. Bu örgütün böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir çatışmaya ya da operasyona girmedim. Kimseyi öldürmedim, suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak yattığı süreyi gözünene alarak tahliyesine karar verdi.

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