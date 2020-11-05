El öpmeye geldi, hırsızlık yaptı

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Ev sahibi Selman Ö.’nün akrabası olduğu öğrenilen ve aileye hatır sormaya gelen genç, evdeki altın, pırlanta, saat ve telefon gibi eşyaları çaldı. Selman Ö.’nün ihbarı sonrasında harekete geçen polis, genci Karabağlar’da yakalandı.

Ev sahibi Selman Ö., polise verdiği ifadede, akrabası olduğunu söylediği U.C.Ö.’nün saat 22.00 gibi eve geldiğini, bir müddet evde kaldıktan sonra ayrıldığını, gencin gittikten sonra evde yaptığı kontrolde 1 adet erkek saati, 1 adet altın ve üzerinde tahmini 30 adet pırlanta taş olan erkek künyesi, 1 adet 925 ayar gümüş kalın erkek kolyesi, 1 adet güneş gözlüğü, 2 adet erkek parfümü, 1 adet akıllı telefonunun çalındığını fark ettiğini belirtti.

Şüpheli U.C.Ö.’nün eşkal bilgilerini alan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gencin olabileceği yerler üzerinde yoğunlaşırken, şüpheli şahıs Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı.

Adli işlemlerinin yapılabilmesi için Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıs Urla Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

