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El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim Meksikalıları öldürmek”

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Amerikan basını, geçen hafta sonu 22 kişinin öldüğü Teksas El Paso’daki katliamın zanlısı Patrick Crusius’un, polise verdiği ilk ifadede “hedefim Meksikalıları öldürmek” dediğini ileri sürdü.ABD’nin El Paso kentinde geçtiğimiz hafta Patrick Crusius isimli bir şahıs, girdiği süpermarkette katliam yaptı.

Amerikan basını, geçen hafta sonu 22 kişinin öldüğü Teksas El Paso’daki katliamın zanlısı Patrick Crusius’un, polise verdiği ilk ifadede “hedefim Meksikalıları öldürmek” dediğini ileri sürdü.
ABD’nin El Paso kentinde geçtiğimiz hafta Patrick Crusius isimli bir şahıs, girdiği süpermarkette katliam yaptı. İnternette saldırıyı “Teksas’ı Latinlerin işgaline tepki" olarak düzenlediğini yazdı. ABD merkezli Washington Post gazetesi, Crusius’un polise verdiği ilk ifadede “hedefim Meksikalıları öldürmek” dediğini ileri sürdü. Habere göre, Crusius katliamdan sonra tutuklanmadan önce Walmart isimli mağazanın yakınında aracının içindeydi. Ellerini kaldırdı, arabasından indi ve polise, “katliamı ben yaptım” dedi.
Crusius’un gözaltı tutanağında, “dükkana geldiğinde bir AK-47 (saldırı tüfeği) kullanarak ateş açtı ve birden fazla masum kurbanı vurdu" yazdığı öğrenildi. Federal makamlar Crusius’un saldırısını iç terör olarak nitelendirdi. Cinayet suçlamalarıyla ölüm cezasına çarptırmasına yol açabilecek ilave nefret suçlarını değerlendirdiklerini açıkladı.
Katliama kurban gidenlerin 22’sinden 8’i Meksika vatandaşıydı. Bu nedenle Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, sanığın iadesini talep ettiklerini söyledi. Bu arada Meksika ve ABD’deki üst düzey yetkililer arasında Salı günü bir toplantı yapılacak.

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