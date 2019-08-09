HABER

El Paso Polisi: 'Saldırgan Meksikalılar'ı Hedef Aldığını Söyledi'

09.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

ABD’nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde geçen hafta sonunda 22 kişiyi öldüren saldırganın, polise teslim olduğu sırada Meksikalıları hedef aldığını itiraf ettiği açıklandı

El Paso Polisi: 'Saldırgan Meksikalılar'ı Hedef Aldığını Söyledi'

ABD’nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde geçen hafta sonunda 22 kişiyi öldüren saldırganın, polise teslim olduğu sırada Meksikalıları hedef aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Tutuklama tutanağında, soruşturmayı yürüten polis Adrian Garcia’nın, “Saldırgan teslim olduğu sırada polise ‘Nişancı benim’ dedi” ifadeleri yer aldı.

Tutanağa göre, 21 yaşındaki Patrick Crusius, aracından elleri havada indi ve konuşmama hakkından feragat ederek yetkililere konuştu. Crusius, Dallas’ın Allen kentinden El Paso’da 10 saatten fazla araba sürdüğünü ve Meksikalıları hedef aldığını söyledi.

Dün de Patrick Crusius'un annesinin haftalar önce polisi aradığı ortaya çıkmıştı. Washington Post gazetesinin haberine göre anne polise, 21 yaşındaki oğlunun AK-47 edindiğini ve bunu kullanacak kadar 'olgun' olup olmadığından endişe ettiğini söyledi.

Missouri’de de saldırı tehdidi

Öte yandan bugün de Missouri eyaletinin Springfield kentinde tüfek ve mermi taşıyan ve vücut zırhı giyen 20 yaşında bir adam, Walmart marketinde tutuklandı. Polis, tutuklanan kişinin Dmitriy Andreychenko olduğunu ve birinci dereceden terör tehdidi oluşturmakla suçlanacağını açıkladı.

Silahlı ve zırhlı adamın, o sırada görev başında olmayan bir itfaiyeci tarafından durdurulmadan önce Walmart’ın etrafında dolaştığı kaydedildi. Olay sırasında ateş açılmadı.

Polis, şüphelinin karmaşa yaratma amacı taşıdığına inandıklarını ancak eyleminin nedenlerini araştırdıklarını açıkladı.

Missouri eyaleti yasalarına göre halk, özel bir izin olmaksızın halka açık alanlarda serbestçe silah taşıyabiliyor. Sadece hüküm giymiş suçlulara kısıtlamalar uygulanıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Trump: 'Çin'le Anlaşmaya Hazır Değilim'Trump: 'Çin'le Anlaşmaya Hazır Değilim'
Akdeniz'de 85 sığınmacı kurtarıldıAkdeniz'de 85 sığınmacı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest

Son dakika! ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa için tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.