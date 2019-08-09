El Paso Polisi: 'Saldırgan Meksikalılar'ı Hedef Aldığını Söyledi'

ABD’nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde geçen hafta sonunda 22 kişiyi öldüren saldırganın, polise teslim olduğu sırada Meksikalıları hedef aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Tutuklama tutanağında, soruşturmayı yürüten polis Adrian Garcia’nın, “Saldırgan teslim olduğu sırada polise ‘Nişancı benim’ dedi” ifadeleri yer aldı.

Tutanağa göre, 21 yaşındaki Patrick Crusius, aracından elleri havada indi ve konuşmama hakkından feragat ederek yetkililere konuştu. Crusius, Dallas’ın Allen kentinden El Paso’da 10 saatten fazla araba sürdüğünü ve Meksikalıları hedef aldığını söyledi.

Dün de Patrick Crusius'un annesinin haftalar önce polisi aradığı ortaya çıkmıştı. Washington Post gazetesinin haberine göre anne polise, 21 yaşındaki oğlunun AK-47 edindiğini ve bunu kullanacak kadar 'olgun' olup olmadığından endişe ettiğini söyledi.

Missouri’de de saldırı tehdidi

Öte yandan bugün de Missouri eyaletinin Springfield kentinde tüfek ve mermi taşıyan ve vücut zırhı giyen 20 yaşında bir adam, Walmart marketinde tutuklandı. Polis, tutuklanan kişinin Dmitriy Andreychenko olduğunu ve birinci dereceden terör tehdidi oluşturmakla suçlanacağını açıkladı.