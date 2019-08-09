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El Paso saldırganı ‘Meksikalıları hedef aldığını’ söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

ABD’nin El Paso kentinde 22 kişinin ölümü ile sonlanan saldırının faili, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını söyledi.Soruşturma kapsamında A.

ABD’nin El Paso kentinde 22 kişinin ölümü ile sonlanan saldırının faili, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını söyledi.
Soruşturma kapsamında A. Hernandez isimli bir dedektif ile görüşen 21 yaşındaki saldırgan Patrick Crusius, saldırıda Meksikalıları hedef aldığını belirtti. Hernandez imzalı yayınlanan mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilerde, “Sanık tutuklu bir şekilde polis merkezine aktarıldı. Yeminli beyan veren bir kişi ve dedektif A. Hernandez sanık ile görüşme odasında bir araya geldi. Yeminli kişi sanığa susma hakkını sundu. Öte yandan sanık bu haktan feragat ederek olay hakkında konuşmakta anlaştı. Sanık Teksas Allen’den listelediği noktaya geldiğini ve AK -47 tipi saldırı tüfeği ile ve bir çok şarjör ile mağazadan içeri girdi. Saldırgan mağazanın içerisinde AK -47 tüfeği ile ateş açtığını ve bir çok masum kişiyi vurduğunu belirtti. Sanık ‘Meksikalıları’ hedef aldığını söyledi” ifadeleri yer aldı.

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