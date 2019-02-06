El Paso’daki Gözaltı Merkezinde Neler Oluyor?

Associated Press Haber Ajansı’na (AP) göre, Texas’ta gözaltı merkezlerindeki kötü koşulları protesto etmek amacıyla açlık grevi başlatan göçmenlerden altısı, görevliler tarafından burunlarına takılan tüplerle zorla beslendi.
Avukatlar özellikle El Paso’daki gözaltı merkezinde tutulan çok sayıda göçmenin bir aydan fazla süredir açlık grevinde olduğunu ve yemek yemeyi reddettiklerini söylüyor. Bu kişilerin ciddi şekilde kilo kaybına uğradığı bildiriliyor. AP haber ajansına bilgi veren bir avukat ve göçmenlerden birinin yakını olan bir kişi, El Paso’daki gözaltı merkezinde yaklaşık 30 göçmenin açlık grevinde olduğunu söyledi. Çoğu Hindistan ve Küba’dan olduğu söylenen bu kaçak göçmenlerin kendilerine görevliler tarafından yapılan muameleler, sınırdışı edilme olasılıkları ve tutuklu bulunmalarını protesto için açlık grevi yaptıkları belirtiliyor.
Amerika Göç ve Gümrük İdaresi ICE yetkilileri de geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada El Paso’da 11 göçmenin açlık grevi yaptığını doğruladı. Resmi açıklamaya göre Miami, Phoenix, San Diego ve San Francisco’daki merkezlerde de 4 kişi açlık grevi yapıyor ve yemek yemeyi reddediyor.
ICE Sözcüsü Leticia Zamarripa, Ocak ayının ortalarında göçmenlerin açlık grevine başlamasından iki hafta sonra federal mahkemenin ICE yetkililerine göçmenleri zorla besleme izni verdiğini söyledi. Zamarripa göçmenlerin iddia ettiği kötü muamele ve koşullara ilişkin açıklama yapmadı ancak El Paso’daki merkezde koşulların son derece sıkı şekilde denetlendiğini belirtti.
Hindistan’ın Pencap eyaletinden gelen iki yeğeni gözaltı merkezinde bir aydır açlık grevi yapan Amrit Singh, burunlarına zorla beslenmeleri için tüp takılan kişilerin sürekli burun kanaması ve kusma sorunu yaşadıklarını anlattı. Singh, “Çok kötü durumdalar, çok zayıfladılar, konuşamıyorlar, sürekli hastaneye götürülüp getiriliyorlar. Neden hala tutuklu olduklarını öğrenmek istiyorlar, haklarını almak ve hükümetin göçmen politikasına dikkat çekmek istiyorlar” diye konuştu.
ICE yetkilileri açlık grevinin sık görülen bir durum olmadığını, mahkemenin zorla besleme kararı vermesinin de çok nadir görülen bir uygulama olduğunu söylüyor. Yetkililer bu konuda istatistik bilgisi paylaşmasalar da avulatlar ve göçmenlerin yakınları açlık grevlerinin sayısının fazla olmasından kaygı duyuyor.
Açlık grevi yapan göçmenlerden birinin avukatı olan Ruby Kaur, müvekkilinin açlık grevine başladıktan 4 hafta sonra yemek yemeye zorlandığını söyledi.
ICE yetkililerine göre, açlık grevinde olan göçmenler günde en az bir kez sağlık kontrolundan geçiriliyor.
ICE yetkilileri gözaltındaki bir göçmen arka arkaya 9 kez yemek almayı reddettiğinde bu kişiyi açlık grevine başlamış sayıyor.
Çok sık olmamakla birlikte mahkemelerin açlık grevi yapan göçmenlerin zorla beslenmesi kararı aldıkları benzer durumlar daha önce de yaşandı.
2015 Mayıs ayından buyana sivil toplum örgütlerinin kayıtlarına göre 18 gözaltı merkezinde toplam 1396 kişi açlık grevi yaptı.
Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum