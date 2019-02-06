El Paso’daki Gözaltı Merkezinde Neler Oluyor?

Associated Press Haber Ajansı’na (AP) göre, Texas’ta gözaltı merkezlerindeki kötü koşulları protesto etmek amacıyla açlık grevi başlatan göçmenlerden altısı, görevliler tarafından burunlarına takılan tüplerle zorla beslendi.

Avukatlar özellikle El Paso’daki gözaltı merkezinde tutulan çok sayıda göçmenin bir aydan fazla süredir açlık grevinde olduğunu ve yemek yemeyi reddettiklerini söylüyor. Bu kişilerin ciddi şekilde kilo kaybına uğradığı bildiriliyor. AP haber ajansına bilgi veren bir avukat ve göçmenlerden birinin yakını olan bir kişi, El Paso’daki gözaltı merkezinde yaklaşık 30 göçmenin açlık grevinde olduğunu söyledi. Çoğu Hindistan ve Küba’dan olduğu söylenen bu kaçak göçmenlerin kendilerine görevliler tarafından yapılan muameleler, sınırdışı edilme olasılıkları ve tutuklu bulunmalarını protesto için açlık grevi yaptıkları belirtiliyor.

Amerika Göç ve Gümrük İdaresi ICE yetkilileri de geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada El Paso’da 11 göçmenin açlık grevi yaptığını doğruladı. Resmi açıklamaya göre Miami, Phoenix, San Diego ve San Francisco’daki merkezlerde de 4 kişi açlık grevi yapıyor ve yemek yemeyi reddediyor.