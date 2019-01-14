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'El şakası' nedeniyle arkadaşını öldürdü, cezaevi izninde kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 10:33 | Son Güncelleme

ADANA'da kahvede okey oynarken el şakası yüzünden çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mehmet Mutlugil'i öldüren Ergün B.(47), cezaevinden bir hafta izin alıp, geldiği Adana'daki ormanlık alana giderek, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da kahvede okey oynarken el şakası yüzünden çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mehmet Mutlugil'i öldüren Ergün B.(47), cezaevinden bir hafta izin alıp, geldiği Adana'daki ormanlık alana giderek, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede, 7 Eylül 2014'te, arkadaşlarıyla okey oynayan Mehmet Mutlugil'in yanına bir arkadaşı Ergün B. geldi. İddiaya göre Ergün B., Mutlugil'e sevmediği bir el şakası yaptı. Bu davranıştan hoşlanmadığını söyleyip tepki gösteren Mehmet Mutlugil, oyunu bırakıp kahveden çıktı. Arkasından giden Ergün B., "Bana posta koyamazsın" diyerek tartışmaya başladı. Bir anda kavgaya dönüşen olayda Ergün B., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Mehmet Mutlugil'i karnından ve koltuk altından yaraladı. Mutlugil, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan Ergün B. ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İZNİNİN SON GÜNÜYDÜ Ergün B. bir hafta önce Mersin'de kaldığı cezaevinden izin alarak Adana'ya geldi. Bugün teslim olması gereken Ergün B., Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'ndeki ormanlık alanda o çevrede spor yapan vatandaşlar tarafından ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Ergün B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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