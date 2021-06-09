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El Salvador Bitcoin'i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Eden İlk Ülke Oldu

09.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador, dünyada kripto para birimi Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu

El Salvador Bitcoin'i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Eden İlk Ülke Oldu

El Salvador, dünyada kripto para birimi Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından kongreye gönderilen tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kongre’de yapılan oylamada, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılması önerisi 84 üyenin 62’sinin kabul oyuyla yasalaştı. Söz konusu kararın El Salvador’un Uluslararası Para Fonu IMF’le olan anlaşmaları konusunda kaygıları beraberinde getirdiği ifade ediliyor. El Salvador hali hazırda IMF’ten 1 milyar dolarlık bir kaynak arayışı içerisinde.

Devlet Başkanı Bukele, ülkede doların da resmi para birimi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirtirken ülke dışında çalışan El Salvadorluların ailelerine bitcoin sayesinde daha kolay para gönderebileceklerini söyledi.

Bukele, Bitcoin’in resmi para birimi olmasıyla birlikte ülkede turizm ve benzeri alanlarda yatırımları arttıracağını ekonomide düzelmeye yol açacağını iddia etti.

Ülkede Bitcoin kullanımı şu aşamada zorunlu olmayacak ve kurlar konusunda devlet garantisi sağlanacak.

El Salvador’da ülke ekonomisi yoğun olarak ülke dışında çalışan El Salvadorluların ülkelerine yolladıkları paralara dayanıyor.

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