El Salvador Lideri Kendini 'Diktatör' Olarak Tanımladı

Dedeleri 20. yüzyılın başlarında Filistin’den Orta Amerika’ya Osmanlı pasaportuyla göç ettiği için Türkiye’de Osmanlı torunu olarak tanınan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayip Bukele, Twitter hesabında El Salvador Devlet Başkanı yazan biyografisini önce “El Salvador Diktatörü”, sonra da “Dünyanın en havalı diktatörü” olarak güncelledi.

2019 yılında iktidara gelen ve bugün 41 yaşında olan Bukele, bir süredir ülkedeki muhalif gruplar tarafından kararları otoriter bir şekilde almak, iktidarı merkezileştirmek, yargının bağımsızlığını yok etmek ve diktatör olmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta, El Salvador’un bağımsızlığının 200. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen kitlesel protestolarda Bukele’nin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine izin veren yasanın çıkarılması, bitcoinin ülkenin yasal para birimi olarak kabul edilme kararı alması protesto edilmiş ve #DiktatörBukele etiketi sosyal medyada trend olmuştu.

Muhalefet iktidarı yargıyı ele geçirmeye çalışmakla suçlarken Bukele ise göstericileri “El Salvador’da olmayan bir diktatörlüğe karşı mücadele ediyorlar” diyerek eleştiriyor.

Ülkenin ekonomik durumunu daha da kötüleştireceği gerekçesiyle iktidarın Bitcoin kararına tepkilerin ardından Bukele, Pazartesi günü 6,8 milyon dolar değerinde 150 BTC daha satın alarak ülkenin bitcoin rezervinin 700 BTC’ye ulaştığını duyurdu.

Yargı reformu da tepkilere neden oluyor

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’nin Yasama Meclisi’nin de onayıyla 60 yaş üzeri 150’nin üzerinde hakimin görevden alınmasını içeren bir yasa reformu yapmaya çalışması hem ülkede hem de uluslararası düzeyde tepkilere neden oluyor.

Bu kararın yargının bağımsızlığına gölge düşüreceği ayrıca hakimlere tanınmış hakların ihlali olacağı gerekçesiyle yasa reformuna muhalefet eden hakimlerin lideri konumundaki Antonio Duran evinin önünde asker ve polis tacizine maruz kaldığını duyurdu.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Mahkemesi (IACHR) de El Salvador hükümetinden en geç gelecek Cuma’ya kadar sözkonusu reformun kabulüne ilişkin güncel ve ayrıntılı bir rapor istedi.

Yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador’da başlıca sorunlar arasında yoksulluk ve güvenlik sorunları gösteriliyor.

