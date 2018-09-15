El Salvador savcılığından eski Devlet Başkanı Funes'in iadesi talebi

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da savcılık, Nikaragua'da yaşayan ve hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski Devlet Başkanı Mauricio Funes ve 3 aile üyesinin ülkeye iadesini talep etti.

Savcılık, kamu fonlarından zimmete geçirilen 351 milyon dolarla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, haziran ayında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Funes ve ailesinden 3 kişinin El Salvador'a iadesini talep etti.

Savcılık tarafından, haziran ayında, 2009-2014'te devlet başkanlığı yapan ve halihazırda kendisine sığınma hakkı veren Nikaragua'da yaşayan Funes ile 2 oğlunun da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında, tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Nikaragua hükümeti, 2016'da eski El Salvador Devlet Başkanı Funes ile ailesine siyasi sığınma hakkı vermişti.

2016'dan bu yana Nikaragua'da yaşayan Funes, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Diğer yandan, Savcı Douglas Melendez, dün televizyonda yaptığı açıklamada, Tayvan tarafından farklı projelerde kullanılmak üzere El Salvador Dışişleri Bakanlığına bağışlanan 38 milyon dolarlık mali yardımın yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünün devlet başkanlığı bütçesine aktarılarak amacı dışında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü belirtmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında eski Devlet Başkanı Mauricio Funes ile eski Dışişleri Bakanı Hugo Martinez'in bulunduğu yetkililerin sorgulanacağı ifade edilmişti.

