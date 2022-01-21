HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. El Salvador, Türk teknolojisiyle uydu inşa etmek istiyor

El Salvador, Türk teknolojisiyle uydu inşa etmek istiyor

21.01.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, savunma, enerji ve altyapı alanlarını içeren 100 milyon dolar değerinde altı adet ticaret anlaşmasına imza attı.

El Salvador, Türk teknolojisiyle uydu inşa etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, savunma, enerji ve altyapı alanlarını içeren 100 milyon dolar değerinde altı adet ticaret anlaşmasına imza attı.

Perşembe günü Ankara'da bir araya gelen iki lider, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'deki şirketlerle liman, savunma, havacılık gibi alanlarda imzalanan veya imzalanmaya yakın olan anlaşmaların olduğunu aktaran Bukele, "Bunlar başlangıç, başka şirketlerle de görüşeceğiz" dedi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre Türkiye'nin yardımıyla bir jeotermal santral inşa edeceklerini belirten Bukele, "Türk şirketlerden askeri ekipman almak ve Türk teknolojisiyle bir uydu inşa etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin El Salvador'da bi büyükelçilik açacağı da duyuruldu.

Türkiye'ye ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine hayranlığını dile getiren Bukele, bugün de Ankara'daki temaslarını sürdürecek.

Erdoğan ise Bukele'nin El Salvador'u Latin Amerika'nın lojistik merkezi haline dönüşme vizyonunu desteklediklerini dile getirerek Türk firmalarının bunun için altyapı ve üstyapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal: Bukele, bitcoini gündeme getirecek

Bukele, Türkiye'ye geldikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadesini kullandı.

Bukele'nin bu ifadesi Türkiye'de bir televizyon kanalında dile getirilen ve viral olan bir ifadeye atıf.

Bir televizyon kanalındaki yayına katılan konuğun, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak, Gökçebey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek sözüne başlaması sosyal medyada viral olmuştu.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal ise Bukele'nin Erdoğan ile yapacağı toplantıda bitcoini gündeme getirmeyi planladığını aktardı.

El Salvador kripto para bitcoini resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Wall Street Journal, Türk Lirası'nın dolara karşı son dönemde yaşadığı değer kaybını hatırlatarak Bukele'nin bitcoini alternatif para birimi olarak Erdoğan'a anlatmayı planladığını kaydetti.

Gazete, bu görüşmenin Türkiye'nin kripto para politikasında bir dönüm noktası olup olmayacağının merak edildiğini aktardı.

Türkiye geçen yıl aldığı kararla kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Tom Cruise filmi için uzaya film stüdyosu kuruyorlar!Tom Cruise filmi için uzaya film stüdyosu kuruyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.