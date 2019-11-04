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El Salvador ve Venezuela Diplomatlarını Sınır Dışı Ediyor

04.11.2019 18:27 | Son Güncelleme

El Salvador’un, meşru görmediği Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan Venezuelalı diplomatların 48 saat içinde El Salvador’u terk etmesini istemesinin ardından Venezuela Dışişleri Bakanlığı da El Salvadorlu diplomatlara Venezuela topraklarını terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı

El Salvador ve Venezuela Diplomatlarını Sınır Dışı Ediyor

6,5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, meşru görmediği Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan Venezuelalı diplomatların 48 saat içinde El Salvador’u terk etmesini istemesinin ardından Venezuela Dışişleri Bakanlığı da El Salvadorlu diplomatlara Venezuela topraklarını terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı.

Haziran ayında El Salvador devlet başkanlığı görevini alan Nayip Bukele, kararının gerekçesini İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Venezuela’daki sistematik insan hakları ihlallerine dair hazırladığı rapora dayandırdı.

Yapılan açıklamada El Salvador hükümetinin Venezuela’da yasaların öngördüğü üzere özgür seçimler yapılana kadar, Venezuela’nın meşru otoritesi olarak Ulusal Meclis’in Başkanı muhalif Juan Guaido’yu tanıyacağı ve El Salvador hükümetinin yakın gelecekte Guaido’nun atayacağı yeni diplomatik temsilcileri beklediği ifade edildi.

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, El Salvador hükümetinin bu kararını Maduro rejimini tecrit eden ve Venezuela’daki demokrasi mücadelesine verilen uluslararası bir destek olarak nitelerken, Nicolas Maduro da Pazar günü yaptığı bir konuşmada Bukele’yi ABD’nin dış politikasının bir kuklası ve hain olmakla suçladı.

Maduro’nun bu sözleri üzerine Bukele, pazar gecesi Twitter hesabından Maduro’dan farklı olarak kendisinin ülkedeki her 10 kişiden 9’unun desteğine sahip olan ve demokratik yolla seçilmiş bir başkan olduğunu yazdı ve Maduro’yu daha saygılı olmaya çağırdı. Bukele ayrıca Venezuela’da yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olarak gördüğü Maduro yönetimine gönderme yaparak, El Salvador’da bir petrol denizine sahip olmamalarına rağmen tuvalet kağıdının bir aylık maaşa tekabül etmediğini söyledi.

Venezuela’da Devlet Başkanlığı krizi

10 Ocak 2019’ta yemin ederek yeni görev süresine başlayan Nicolas Maduro iktidarının meşru olmadığını iddia ederek kendini 23 Ocak 2019’da geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alıyor ve halen 50'den fazla ülke Guaido’yu destekliyor. Maduro’yu destekleyenler arasında da Rusya, Çin, Türkiye, Iran, Küba gibi ülkeler bulunuyor.

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