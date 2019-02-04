El Salvador'a 37 yaşında başkan

Bukele'nin resmi sonuçların açıklanmasından önce oylamayı kazandığını açıklaması seçim komisyonu tarafından eleştirildi. Seçimi kaybeden FMLN'nin adayı Hugo Martinez, Bukele'nin seçimi kazandığını kabul etti. Sağcı Arena partisinin adayı Carlos Calleja da seçim sonucuna saygılı olduğunu açıkladı. Nayib Bukele'nin devlet başkanlığını kazanmasıyla 30 yıldır devlet başkanını çıkaran FMLN ve Arena partilerinin egemenliği sona ermiş oldu.

Nayib Bukele oy ayrımının yüzde 88 oranında tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazandığını ilan etti. Orta Amerika ülkesinin en genç devlet başkanı unvanını alan iş adamı Bukele iki yıl önce sol iktidar partisi FMLN'den ihraç edilmişti.

Ülkede 30 yıldır hüküm süren iki partili sistem sona ererken Bukele yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıkladı.El Salvador'daki devlet başkanlığı seçimini, başkent San Salvador'un 37 yaşındaki eski belediye başkanı Nayib Bukele yüzde 54'lük oy oranıyla kazandı. Bukele Ulusal Birlik Büyük İttifakı partisiyle "Yeni Fikirler" hareketi tarafından ortak aday gösterilmişti.

Kötü yönetim ve fakirlik

ABD Başkanı Donald Trump kaçak göçü önlemedikleri takdirde El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yapılan kalkınma yardımlarını azaltacaklarını açıklamıştı. Latin Amerika'nın en fazla cinayete sahne olan ülkeleri arasında yer alan El Salvador'dan ABD yönündeki göç son yıllarda hızlanmıştı.

Bukele seçim kampanyası sırasında göçü önlemek için altyapı yatırımlarına ağırlık vereceğini duyurmuştu. Sağ bir partiyle seçim ittifakı kuran Bukele'nin parlamento grubunda 11 milletvekili yer alıyor.

Kötü ekonomik yönetim yüzünden fakirliğin yaygın olduğu El Salvador'un yeni devlet başkanı yönetimi yenilemeyi ve Birleşmiş Milletlerin yardımıyla yolsuzlukla mücadele komisyonu kurmayı vaat etmişti. Nayib Bukele Ocak ayında "yiyicilerin saklandıkları yere sığınamayacaklarını" söyleyerek "çaldıklarını iade etmeleri için özel bir komisyon kurulacağını" açıklamıştı.

Sol siyasete sırt çevirdikten sonra sağ siyasi kanatla işbirliği yapan Bukele Venezuela, Nikaragua ve Honduras devlet başkanlarını diktatörlükle suçlamış ve geçen hafta Twitter hesabından "sağcı da olsa, solcu da olsa diktatör diktatördür" mesajını paylaşmıştı.

DW, Reuters, kna/AG, BK

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