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El Salvador'da aralarında polislerin de olduğu suç şebekesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

El Salvador'da aralarında polislerin de olduğu suç şebekesi çökertildi

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da, aralarında polislerin de olduğu, çok sayıda cinayetle suçlanan bir suç şebekesi çökertildi.

Emniyet yetkilileri, aralarında özel kuvvet polislerinin de olduğu suç şebekesinin 20'den fazla cinayete karıştığı ve bu cinayetlerden bazılarında polislerin kiralık katil olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Adalet Bakanı Rogelio Rivas, çeteyle bağlantılı 11 kişinin tutuklandığını, 39 kişi hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Çeteye yöneltilen suçlamalar arasında 2016-2017 yıllarında işlenmiş 20'den fazla cinayet ve 3 adam kaçırma olayının yer aldığı kaydedildi.

Başsavcı Raul Melara, şüphelilerin cinayet ve yasa dışı suç örgütü oluşturmakla suçlandığını ifade etti.

Melara, şüphelilerin "Salvadorluların hayatını korumaları beklenen kişiler olduğunu ve kendilerine polis denmesini hak etmediklerini" söyledi.

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el salvador kiralık katil suç şebekesi

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