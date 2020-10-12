HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El Salvador’da bara silahlı saldırı: 6 ölü

El Salvador’da bara silahlı saldırı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

El Salvador’un başkenti San Salvador’da bulunan bir bara gerçekleştiren silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkelerden olan El Salvador’un başkenti San Salvador’da yer alan bir barda alkol alıp domino oynayan 5 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

El Salvador’un başkenti San Salvador’da bulunan bir bara gerçekleştiren silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkelerden olan El Salvador’un başkenti San Salvador’da yer alan bir barda alkol alıp domino oynayan 5 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaşları 19 ile 63 arasında değişen 5 kişi hayatını kaybederken, barın karşısındaki hurdalıkta çalışan biri de duyduğu silah sesleri üzerine kaçarken vurularak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında bar sahibinin de bulunduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, saldırganların bara girip hiçbir şey söylemeden yakın mesafeden ateş açtığını belirtti. Polis, saldırıya 3 kişinin karıştığını ve olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Pazar günü El Salvador’da meydana gelen şiddet olaylarında toplam 13 kişi hayatını kaybetti.
Cinayetlerde ani artış, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetinin şiddetin azaltılması ve hapsedilen çete liderlerine oy karşılığında yardımda bulunulduğunun iddia edilmesinden 1 ay sonra gerçekleşti. Adalet Bakan Yardımcısı ve Cezaevleri Direktörü Osiris Luna Meza ise söz konusu iddiaları geçtiğimiz ay reddetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandıAyşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Kahreden olay! 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti
Bir babanın yangında ölen bebeğine son bakışı
İzmir'de korkunç olay! Takside hayatını kaybetti
Korkunç olay! Takside hayatını kaybetti
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı
Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı
Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı
Muhittin Böcek uyandırıldı
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.