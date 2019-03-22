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El Salvador'da eski Devlet Başkanı Funes için iade talebi onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

El Salvador'da eski Devlet Başkanı Funes için iade talebi onaylandı

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da mahkeme, Nikaragua'da yaşayan ve hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski Devlet Başkanı Mauricio Funes'in iadesinin istenmesini kabul etti.

Yüksek Mahkeme, Funes'in, Nikaragua'dan El Salvador'a iadesinin talep edilmesi yönündeki savcılık talebini onayladı.

İade talebinin, ilerleyen günlerde El Salvador'daki Nikaragualı yetkililere yapılacağı belirtildi.

Savcılık, eylül ayında, kamu fonlarından zimmete geçirilen 351 milyon dolarla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, haziran ayında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Funes ve ailesinden 3 kişi için El Salvador'a iade talebinde bulunulmasını istemişti.

Savcılık tarafından, haziran ayında, 2009-2014'te devlet başkanlığı yapan ve halihazırda kendisine sığınma hakkı veren Nikaragua'da yaşayan Funes ile 2 oğlunun da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Nikaragua hükümeti, 2016'da eski El Salvador Devlet Başkanı Funes ile ailesine siyasi sığınma hakkı vermişti.

2016'dan bu yana Nikaragua'da yaşayan Funes, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

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