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El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali’nde ateş topları havada uçuştu.El Salvador’un Nejapa kasabasında geleneksel Ateş Topu Festivali düzenlendi.

El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da düzenlenen geleneksel Ateş Topu Festivali’nde ateş topları havada uçuştu.
El Salvador’un Nejapa kasabasında geleneksel Ateş Topu Festivali düzenlendi. Sokaklarda toplanan kasabalılar, birbirlerine yanan bez parçaları fırlattı. İlginç festivalde alev toplarının havada uçuşması sıra dışı görüntüler oluşturdu.
Nejapa sakinleri her yıl, 1922’de tüm sakinleri kasabayı terk etmek zorunda bırakan San Salvador yanardağının patlamasını anmak için bu festivali düzenliyor.

El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali

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