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El Salvador’da heyelan: 7 ölü, 35 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 22:14 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’un başkenti San Salvador yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu.El Salvador’un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında 60’dan fazla ev yaşanan heyelan nedeniyle toprak altında kaldı.

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’un başkenti San Salvador yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kayboldu.

El Salvador’un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında 60’dan fazla ev yaşanan heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Gelen ilk bilgilere göre 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Toprak altında kaldığı tahmin edilen en az 35 kişi aranıyor.

Bölgede yağan şiddetli yağmurların neden olduğu heyelan, yaklaşık dört kilometrelik bir alanda etkili oldu. Bölgeyi giden İçişleri Bakanı Mario Duran yaptığı açıklamada, Sivil Koruma ve İtfaiye hizmetlerinin 7 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını aktardı. Duran, “Şu anda kayboldukları kesin olan 35 kişinin arama ve kurtarılmasına odaklanmış durumdayız" dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkür ederim Sayın Bakan. Saat sabahın 03:00’ü olduğunu ve herkesin yorgun olduğunu biliyorum. Ancak bu ailelerin bize ihtiyacı var. Tanrı bizi hayat kurtarmak için bir araç olarak kullanıyor. Herkese yardım etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Trajedinin yaşandığı mahallenin sakinleri ise Nejapa Belediye Başkanı Adolfo Barrios’u suçladı. Bölge sakinleri, heyelanın yaşandığı vadideki tehlikeyi bilmesine rağmen Başkan Barrios’un inşaat izni verdiğini iddia etti. Barrios ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanını kendisiyle görüşmek istememekle suçladı. Başkan Barrios, trajedinin kendi üzerine yıkılmak istendiğini öne sürerek, Bakanın korumalarının kendisini silahla tehdit ettiğini dile getirdi.

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