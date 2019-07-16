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El Salvador'da tartışmalı kürtaj yasaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Tuvalette doğurduğu bebeğinin ölmesi nedeniyle kürtaj yasaları çerçevesinde cinayetten suçlu bulunarak 30 yıl hapse mahkum edilen kadının davası yeniden görülmeye başlandı - Ülkede kürtaj yasaları çerçevesinde ilk kez bir dava yeniden görülüyor

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da 30 yıl hapse mahkum edilen ve yaklaşık 33 ay cezaevinde yatan kadın, tuvalette doğurduğu bebeğinin ölmesi nedeniyle kürtaj yasaları çerçevesinde cinayet suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başladı.

Bebeğini tuvalette doğurarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2017 yılında 30 yıl hapis cezası alan 21 yaşındaki Evelyn Beatriz Hernandez, davanın yeniden görülmesi talebiyle El Salvador Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Yüksek mahkemenin davanın yeniden görülmesi ve Hernandez'in dava süresince evinde kalması yönündeki kararının ardından davanın ilk duruşması yapıldı. Böylece ülkede kürtaj yasaları çerçevesinde ilk kez bir dava yeniden görülmeye başlandı.

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Hernandez, 33 aydır cezaevinde yattığını ve adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.

Hernandez, o dönemde tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını bilmediğini savunarak masum olduğunu ifade etti.

Kürtajın her durumda kesinlikle yasak olduğu El Salvador'da, çok sayıda kadın kürtaj yaptırdıkları suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Bu arada El Salvador'da mart ayında, kürtaj yasası çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen üç kadın, cezalarının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 10 sene sonra serbest bırakılmıştı.

Kadınların sosyal ve ekonomik koşulların mağduru olduğunu tespit eden mahkeme, cezaların hafifletilmesi kararı almıştı.

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el salvador kürtaj

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