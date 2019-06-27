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El Salvador'dan ABD sınırında ölen baba kızın ailesine yardım sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:24 | Son Güncelleme

El Salvador'un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, ABD-Meksika sınırında ölen El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ailesine yardım edeceğini açıkladı

El Salvador'un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni hayat arayışıyla ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken dün Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ailesine yardım sözü verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bukele, kurbanların cansız bedenlerini ülkelerine getirmek için devlet olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Aile yakınlarına ekonomik anlamda her türlü maddi desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

El Salvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mağdurların yakınlarına maddi destek sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada halka tehlikeli rotalardan geçerek çocukların hayatlarını riske atmamaları uyarısında bulunuldu.

Kurbanların akrabası Enrique Gomez, sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak, Meksika'da ölen akrabalarının cansız bedenlerini getirmek için hükümetten yardım talep etti.

Gomez, "Akrabalarımın cenazelerini getirmem için benden 7 ila 8 bin dolar talepte bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde yer alan habere göre, El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu için bekleyen Martinez, pazar günü ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Martinez, onu ABD tarafında bırakıp eşi için geri dönerken suya kapıldığını gördü. Kızı için geri dönen Martinez, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak onunla can vermişti.

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