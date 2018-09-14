El Salvador'dan Tayvan fonlarına soruşturma

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Tayvan tarafından bağışlanan yardım fonlarını kötüye kullandıkları ileri sürülen eski hükümet yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcı Douglas Melendez, televizyonda yaptığı açıklamada Tayvan tarafından farklı projelerde kullanılmak üzere El Salvador Dışişleri Bakanlığına bağışlanan 38 milyon dolarlık mali yardımın yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünün devlet başkanlığı bütçesine aktarılarak amacı dışında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü belirtti.
Soruşturma kapsamında aralarında eski Devlet Başkanı Mauricio Funes ile eski Dışişleri Bakanı Hugo Martinez'in bulunduğu yetkililerin sorgulanacağı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığından devlet başkanlığı bütçesine aktarılan fonların o dönem iktidardaki partinin sonraki devlet başkanı adayı olan, halen görevdeki Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren'in seçim kampanyası için kullanıldığı iddia ediliyor.
Ceren'in partisi sosyalist FMLN, iddiaları reddetti ve gelecek seçimde partinin devlet başkanı adayı olarak gösterilen eski Dışişleri Bakanı Martinez'i karalama çabası olduğunu savundu.
El Salvador bir süre önce "Tek Çin" politikasını kabul ederek Tayvan ile kurduğu diplomatik tanıma ilişkisini sonlandırmış ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in tek temsilcisi olarak tanımıştı. Soruşturmanın bu değişiklikle ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.
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