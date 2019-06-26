El Salvadorlu baba ve kızının üzücü fotoğrafı yankı yarattı

El Salvadorlu 25 yaşındaki bir baba ile 2 yaşındaki kızının Meksika ile ABD arasındaki Rio Grande Nehri'nden sınırı geçmeye çalışırken boğularak yaşamlarını yitirdiklerini gösteren fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Meksika'daki mahkeme kayıtlarına göre, Oscar R. ve eşi Tania A. Pazar günü tehlikeli olmasına rağmen Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçmeye karar verdi. Baba Oscar, kızı Valeria'yı tişörtünün içine sokup düşmemesini sağlayarak, sırtında nehri geçmeye çalıştı. Ancak şiddetli akıntıya kapılan baba ve kızı, 21 yaşındaki annenin gözü önünde boğularak, yaşamlarını yitirdiler. Baba ve kızın cansız bedenleri Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros'ta, nehrin kıyısında bulundu. Fotoğraf ile olarak Meksika gazetesi La Jornada'da yayınlandı. Gazete, babanın önce kızını nehrin karşı kıyısına geçirdiğini, ancak anneye yardım etmek için Meksika tarafına geri döndüğünü yazdı. Gazete annenin anlattıklarına dayanarak verdiği haberde, küçük kızın suya atlaması üzerine, babanın kızına yardım için geri dönerek kızını tutmayı başardığı fakat ikisinin de akıntıya kapıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin saatlerce süren arama çalışmalarının ardından, baba ve kızın cansız bedenlerinin olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında Pazartesi günü bulunduğu kaydedildi.

Daha iyi bir yaşam için ABD'ye gitmek istiyorlardı Oscar R.'nin annesinin verdiği bilgilere göre, aile El Salvador'u 3 Nisan'da terk etti. Anne, geçen iki ayı Meksika'nın Guatemala sınırındaki Tapachula'da geçiren ailenin, daha iyi bir yaşam için ABD'ye gitmek istediğini aktardı. El Salvadorlu baba ve kızına ait fotoğraf, 2015 yazında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi'nin Bodrum sahilindeki cansız bedenini gösteren fotoğrafı hatırlattı. Alan Kurdi'nin cansız bedenini gösteren fotoğraf da, dünya genelin büyük yankı yaratmış ve sığınmacı sorununu uluslararası toplumun gündemine taşımıştı. Olay üzüntüyle karşılandı El Salvadorlu baba ve kızının cansız bedenleri gösteren fotoğraf da büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı. El Salvador hükümeti olayı "trajedi" olarak nitelendirerek, yaşamını yitirenlerin ailesine acil maddi yardım sözü verdi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da olayı üzüntüyle karşılayara, ABD'nin göçmenleri reddeden tutumunu eleştirdi. Obrador, insanların çölde veya Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışırken yaşamlarını yitirmelerine yol açan ABD'nin sığınmacıları reddeden tutumunu kınadıklarını söyledi.