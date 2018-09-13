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El Salvador'un eski Devlet Başkanı Saca'ya 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Saca'ya 10 yıl hapis cezası

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'un eski Devlet Başkanı Tony Saca, 2004-2009 yıllarındaki görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini kabul etmesinin ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, geçen ayki duruşmada verdiği ifadede kamu fonlarındaki 301 milyon doları farklı hesaplara aktaran ağın içinde olduğunu itiraf eden Saca'yı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum etti.

Savcı Jorge Cortez, mahkemenin mahkumiyet kararından memnun olduklarını dile getirerek, "Dava, Saca'nın mahkumiyetiyle kapanmadı. Soruşturmayı genişleteceğiz." dedi.

Geçen ay Saca ve 5 ortağı, ceza indiriminden yararlanmak için mahkemeye itirafta bulunmuştu.

Saca ve eski özel kalem müdürü Elmer Charlaix, zimmete para geçirmek suçundan 5, para aklama suçundan da 5 olmak üzere 10'ar yıl hapse mahkum edilirken diğerleri 3 ila 5 yıl hapis cezası aldı.

Suçunu kabul etmeyen müşterek bir davalı ise 16 yıl hapis cezası aldı.

- Saca'dan yolsuzluk itirafı

Saca'nın avukatı Mario Machado, müvekkilinin, daha önce prosedür olarak doğru zaman olmadığı için suçunu kabul etmediğini savunmuştu.

30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Saca'nın, suçunu itiraf etmesinden dolayı cezasının 10 yıla kadar düşürülebileceği belirtilmişti.
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- Saca, 30 Ekim 2016'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı

Saca, haksız zenginleşme, yasa dışı iş birliktelikleri ve para aklama suçlamalarıyla çocuğunun düğününde gözaltına alınmıştı.

Savcılar, Saca'nın devlet başkanlığı yaptığı 2004-2009 yıllarında edindiği mal varlığının büyük bir kısmını açıklayamadığını ifade etmişti.

Ülkede 2004-2009 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Saca'nın hükümetinde görevli 6 yetkilinin de ilgili suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığını kaydeden savcılar, gözaltına alınanlar arasındaki Saca'nın eski özel kalemi Elmer Charlaix'in de hesabındaki parayı açıklayamadığını bildirmişti.

Saca ise masum olduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
el salvador Tony Saca

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