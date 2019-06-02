El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Bukele yemin ederek görevine başladı

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Filistin kökenli Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

Bukele, başkent San Salvador'da düzenlenen yemin töreninde El Salvador'un yeni Devlet Başkanı oldu.

Yemin töreninde konuşan 37 yaşındaki Bukele, ülkesinin yozlaşmış hükümetler ve depremler gibi çok büyük zorluklardan geçtiğini belirterek, El Salvador'un yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Bukele, "Hep birlikte ileriye doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini, Filistin kökenli aday Nayip Bukele kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimi, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı Bukele'nin kazandığını duyurmuştu.

6,5 milyon nüfuslu El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.