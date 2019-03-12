El sanatı ile gelen şifa

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine el titremesi şikayetiyle gelen İkram Vergili, doktorun tavsiyesiyle başladığı el sanatı sayesinde sağlığına kavuştu. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki İkram Vergili, 4 yıl önce halk arasında ‘titrek felç’ olarak tanımlanan ‘Parkinson’ hastalığına yakalandı. Ellerinin titremesi sonucu çorba dahi içemeyen Parkinson hastası Vergili, tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada tedavisine başlanan Vergili’ye, Nöroloji Kliğini Uzm. Dr. Caner Baydar tarafından el ve parmak egzersizi tavsiye edildi. Doktor Baydar’ın tavsiyesi üzerine, evinin bir odasını atölyeye çeviren ve atık malzemeden ahşap oymacılığı yapan Vergili, el sanatı sayesinde sağlığına kavuştu. Doğru tanı ve zamanında tedaviyle elindeki titremesi tamamen kaybolan Parkinson hastası Vergili’nin azmi ise diğer hastalara örnek oldu. Sağlığına kavuşan İkram Vergili, hastalığından dolayı bir elinin çalışmadığını ve sürekli titrediğini belirtti. Doktorun tavsiyesiyle ahşap işleriyle uğraştığını ifade eden Vergili, “Doktor bana Parkinson hastası olduğumu söyledi. Bir elim çalışmıyordu ve sürekli titriyordu. Doktor da bana ‘el işleri yap’ dedi. Bende eve gelip ahşap işleriyle uğraştım. Ahşap işleriyle uğraştığımdan dolayı bu kolum şu an çok rahat çalışıyor ve titreme de yok. Yerde gördüğüm eski ahşap malzemeyi zımparayla temizleyerek değerlendiriyorum. Ahşap malzemeden süs eşyası yapıyorum. Geceleri Kur’an-ı Kerim yazıyorum. Gündüz de boş vakitlerimde ahşaptan süs malzemeleri yapıyorum” dedi. Ahşap oymacılığının yanı sıra biri renkli iki Kur’an-ı Kerim yazdığını dile getiren Vergili, Kur’an yazdığı kalemleri de çöpe atmayarak, kalemden maket bir okul yaptı. İyileşmesini sağlayan ilaçların isimlerini ahşap malzemelerin üstüne işlediğini söyleyen Vergili, 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla da ahşaptan bir tank yaptığını kaydetti.

“El işleri sonucu hastamızın şikayetlerinin azaldığını gördük”

Hastanenin deneyimli hekimleri sayesinde vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunduklarını dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak ise “Parkinson rahatsızlığı bulunan hastamız, nöroloji kliniğimize başvurdu. Uzman arkadaşlarımızın tedavileri sonucu hastamızın yaşam kalitesi arttı. Yaptığı el işleri sonucu hastamızın şikayetlerinin azaldığını gördük. Bu sıklıkla görülen bir şey değildir. Hastamızın elinde titreme olmadan yaşamını sürdürmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Etrafındaki insanlara çok güzel bir örnek oldu”

El titremesi şikayetiyle gelen Parkinson hastasına uygulanan 6 aylık tedavi sonucunda yüzde 90’ın üzerinde bir başarı sağladıklarını belirten Nöroloji Kliğini Uzm. Dr. Caner Baydar da, İkram Vergili’nin çabasının diğer hastalara örnek olduğunu vurguladı. El sanatıyla hastanın elindeki titremenin tamamen kaybolduğunu anımsatan Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastamız ilk geldiğinde esas kullandığı sağ eliyle çorba içemeyecek kadar çok fazla titrediğine tanık olmuştuk. Günlük aktivitelerini dahi yerine getiremiyordu. Ancak doğru tanı ve zamanında tedaviyle elindeki titreme tamamen kayboldu. El sanatları uğruna yaptığı güzel ürünleri bizimle paylaştı. Biz de bunları görünce çok mutlu olduk. Etrafındaki insanlara da çok güzel bir örnek oldu. Gelen hastalara da el ürünlerini gösterdik.”

