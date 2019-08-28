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El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan Fatoş Akaevren (52), kendi yaptığı ürünleri satmak için iş yeri açtı.  Kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde oturan evli 1 çocuk annesi Fatoş Akaevren, Tokat Belediyesi tarafından açılan Hanımeli Merkezi'ne giderek el sanatları kursuna yazıldı.

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan Fatoş Akaevren (52), kendi yaptığı ürünleri satmak için iş yeri açtı.

Kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde oturan evli 1 çocuk annesi Fatoş Akaevren, Tokat Belediyesi tarafından açılan Hanımeli Merkezi'ne giderek el sanatları kursuna yazıldı. Katıldığı kursta el sanatları eğitimi alan Akaevren, çeşitli kalıplar ve boyalar kullanarak alçıdan hediyelik eşyalar yapmayı öğrendi. Akaevren bütün işçiliği kendisine ait olan ürünlerini satmak için oturduğu evin zemin katındaki boş dükkanı iş yeri haline getirdi. Akaevren, burada kendi yaptığı yüzlerce hediyelik ürünü satmayı hedefliyor. İş yerinin açılışı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.

'KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURMAYI ÖĞRENSİNLER'

Merkezden mezun olduktan sonra iş yerini açmaya karar verdiğini belirten Fatoş Akaevren, "Bir kadın için çok güzel bir duygu. Başkanımı kadınlara böyle bir olanak sağladığı, kadınların kendine güvenip, ayakları üzerinde durmasını sağlaması onur verici. Özellikle bana kurs veren hocalarımın desteğini aldım. Bu iş yerini açmamda büyük destek ve payları var. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Stres atmaları, evde oturup para gelsin diye beklemek değil de biz kazanalım. Bunu en iyi şekilde değerlendirelim. Bu ürünleri evde de yapıp satabiliyoruz. Benim bütün hanımlardan ricam ve isteğim kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler" dedi.

'KENDİ İŞ YERİMİ AÇTIM, MUTLUYUM'

Daha önceden el sanatları üzerine hiçbir beceri ve deneyiminin olamadığını söyleyen Akaevren, "Ben kursa kayıt olduktan sonra kendimi bambaşka bir insan olarak gördüm. Buradaki ürünleri yaparken belediye başkanımızın desteği ile kurstaki kalıpları kullandık. Kursta hocalarım alçı dökmeyi, boya yapmayı, yan süslememi öğretti ve bu hale geldi. 3,5 ay kadar bir süre eğitim aldım. Kendi işyerimi açtım. Mutluyum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Özellikle psikolojik olarak insanı rahatlatıyor" diye konuştu.

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