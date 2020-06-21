HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

21.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Mısır Devlet Başkanı El Sisi, ülkesinin Libya’ya müdahale edebileceğini ifade etti.

El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

Ankara’nın desteklediği UMH ise, El Sisi’nin söylemlerini "ulusal güvenlik için bir tehdit" olarak nitelendirdi.Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi Libya’ya doğrudan müdahale edebileceklerini açıkladı. General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediklerini belirten el Sisi, Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Birlikleri'nin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. El Sisi, "Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa, bu Mısır ile Libya’nın, güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir" dedi.

Ülkesinin Libya sınırına yakın bir hava üssünü ziyaret eden el Sisi, burada askeri birliklere yönelik konuşmasında "Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH ise El Sisi'nin söz konusu ifadelerini kınayan bir açıklama yaptı. Mısır Devlet Başkanı’nın dile getirdiği müdahale olasılığını, Libya'nın iç işlerine karışmak olarak nitelendiren UMH, El Sisi’nin ifadelerinin ulusal güvenlik için tehlikeli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Ankara: UMH'ye desteğimiz artarak devam edecek

Ankara daha önce, Sirte kentine yaklaşan Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerine verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildirmiş ve sürdürülebilir bir ateşkes için Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablusgarp'a 450 kilometre uzaklıktaki Sirte'den çekilmesi gerektiğini ifade etmişti. UMH, General Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye Haziran ayı başında Türkiye'nin de desteğiyle operasyon başlattı.

Türkiye'nin yanı sıra Katar da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verirken, General Hafter birlikleri Mısır'ın yanı sıra, Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destek görüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında bir iktidar mücadelesi başlamıştı. Başkent Trablus ve çevresini elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşılık, ülkenin doğusu ve güneyi General Hafter birliklerinin kontrolüne geçmişti. Söz konusu iktidar mücadelesine dış güçlerin de müdahelesiyle ülkedeki istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaşmış ve geçen yılın başında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda ateşkes çağrısına paralel olarak ülkede savaşan taraflara silah ambargosu uygulanması kararı alınmıştı. Ancak Almanya’dan yapılan ihracatlar da dahil olmak üzere savaşa taraf olan devletlere silah satışı devam ediyor.

dpa,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!

En Çok Okunan Haberler

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Diğer Haberler
21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

Trump'tan şaşırtan talimat! 'Testleri yavaşlatın'

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan koronavirüs ölümleri

Üç ülkede korkutan tablo! Giderek kötüleşiyor

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump Geoffrey Berman'ı görevden aldı

Halkbank davasına da bakmıştı! Trump görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.