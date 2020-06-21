El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

Ankara’nın desteklediği UMH ise, El Sisi’nin söylemlerini "ulusal güvenlik için bir tehdit" olarak nitelendirdi.Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi Libya’ya doğrudan müdahale edebileceklerini açıkladı. General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediklerini belirten el Sisi, Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Birlikleri'nin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. El Sisi, "Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa, bu Mısır ile Libya’nın, güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir" dedi.

Ülkesinin Libya sınırına yakın bir hava üssünü ziyaret eden el Sisi, burada askeri birliklere yönelik konuşmasında "Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH ise El Sisi'nin söz konusu ifadelerini kınayan bir açıklama yaptı. Mısır Devlet Başkanı’nın dile getirdiği müdahale olasılığını, Libya'nın iç işlerine karışmak olarak nitelendiren UMH, El Sisi’nin ifadelerinin ulusal güvenlik için tehlikeli bir tehdit olduğunu vurguladı.