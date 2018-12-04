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"El Sistema"dan Emine Erdoğan onuruna konser

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Uluslararası çevrelerde "El Sistema" olarak bilinen Venezuela Ulusal Genç ve Çocuk Orkestraları ve Koroları Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan onuruna konser verdi

Uluslararası çevrelerde "El Sistema" olarak bilinen Venezuela Ulusal Genç ve Çocuk Orkestraları ve Koroları Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan onuruna konser verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Madura Moros'un eşi Cilia Flores de Maduro tarafından özel bir programla karşılandı.

Program kapsamında "El Sistema" Emine Erdoğan onuruna bir konser verdi.

Özel bir seçkiden oluşan konserde "Üsküdar'a Gider İken", "Beraber Yürüdük", "Sarı Gelin" gibi parçaların yanı sıra İstiklal Marşı da seslendirildi.

Emine Erdoğan, çocukların erken yaşta müzik yetenekleri keşfedilerek oluşturulan bu orkestranın Venezuela için önemli bir başarı olduğunu belirterek, bu özel konser için Cilia Flores de Maduro'ya teşekkürlerini iletti. Erdoğan, kendisi için seçilen parçalardan duygulandığını ifade etti.

Emine Erdoğan bu özel programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi programlara katıldı.

- 900 bin öğrencili dev yetenek eğitim sistemi

1975'te Venezuelalı müzisyen Jose Antonio Abreu tarafından kurulan dünyaca ünlü "El Sistema" Orkestrasının, bugün 900 bin öğrencisi bulunuyor.

Orkestra, 10 bin eğitmen ile sadece Latin Amerika'da değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da örnek alınan bir "yetenek eğitim sistemi" olarak tanınıyor.

"El Sistema", 1993'te UNESCO Uluslararası Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

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