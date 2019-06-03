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El titreme hastalığında erken teşhis

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesinde el titremesine erken teşhis amacıyla "Leap Motion" cihaz üzerinde çalışma yapıldı - Doç. Dr. Musa Ataş: "Cihazı Türkiye'de ilk olarak el titremesi hastalığının ön tanısında kullanmaya çalıştık. İlk izlenimimiz olumlu, ümit verici"

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinde Esansiyel Tremor (el titremesi) hastalığında erken teşhis amacıyla "Leap Motion" adlı cihaz üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

Siirt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, üniversitenin El Cezeri Laboratuvarında dünya nüfusunun yüzde 9'unu etkileyen el titremesine erken teşhis koymak için daha önce 3 boyutlu oyunlarda kullanılan "Leap Motion" adlı cihaz üzerinde çalıştı.

Çalışma sonucu, cihazın Türkiye'de ilk olarak el titremesi hastalığının ön tanısında kullanılabileceği tespit edildi ve yüzde 97'ye yakın bir sınıflandırma başarısı elde edildi.

Doç. Dr. Musa Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin "4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"ne iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Esansiyel Tremor hastalığının teşhisinde "Leap Motion" cihazı üzerinde çalışma yaptıklarını, cihazın titreme verilerini alabildiğini ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Bundan yola çıkarak insanların el titremelerinin biyometrik özellik olup olmadığını araştırdık. Cihazın el titremesi hastalığının tespitinde, ön tanısında kullanılabilirliğini araştırdık. Şu an için herhangi bir hastalığın teşhisinde kullanılmıyor. Bununla ilgili çalışmalar var biz de çalışmalar yürütüyoruz. Biz de bu cihazı Türkiye'de ilk olarak el titremesi hastalığının ön tanısında kullanmaya çalıştık. Bununla ilgili deneklerden veriler topladık. İlk izlenimimiz olumlu, ümit verici. Çünkü yüzde 97'ye yakın bir sınıflandırma başarısı elde ettik. Bundan sonraki süreçte denek sayılarının artırılmasıyla ve başarıyı da daha yukarıya çıkaracak şekilde bu hastalığın tespitinde kullanılması için bir ürün haline dönüştürülmesi için çalışmalarımız olacak."

Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Ekrem Çavuş da cihazı hastalık tanısı koymak için kullandıklarını aktararak, "Esansiyel Tremor hastaları ile sağlıklı kişilerin verilerini aldık. Böylelikle bu hastalığı erken teşhis için kullanabileceğimizi ispatladık. Şimdi bir el titremesi olan hasta, sadece elini cihazın üzerine koyarak, cihaz 10 saniye içerisinde ona hasta olup olmadığını söyleyebilecek." diye konuştu.

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"4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri" Esansiyel tremor Siirt

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