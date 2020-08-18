El ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Bursa'daki vahşi cinayette sır perdesi aralandı

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy’de meydana geldi. 2019 yılında ’silah bulundurmak’ ve’ kavgaya karışmak’ suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye olan Sezai Katmer, bir süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine polis ekipleri arama başlattı. Ailenin ifadesine başvuran ekipler, bütün çabalara rağmen Sezai Katmer’e ulaşamadı. Ekipler, 12 Ağustosta Sezai Katmer’e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından fosseptiğe dönüştürülen alanda ceset bulundu. Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, Sezai Katmer’e ait olduğu tespit edildi. Katmer’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, Katmer’in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Erkan K’nin cinayetle ilgisi olduğu tespit edildi. 5 günlük teknik ve fizikî takibin ardından Erkan K. Gemlik’te Kumla Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı.