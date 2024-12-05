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  4. El ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasp eden 4 şüpheli yakalandı!

El ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasp eden 4 şüpheli yakalandı!

05.12.2024 23:43
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Trabzon'un Tonya ilçesinde maske takarak evine girdikleri 69 yaşında H.F. adlı kadının el ve ayaklarını bağlayarak altın kolye ve bileziğini gasp eden 2'si kadın 4 şüpheli, yakalandı.

El ve ayaklarını bağladıkları kadının altınlarını gasp eden 4 şüpheli yakalandı!

Olay, 24 Kasım'da ilçeye bağlı Sağrı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 4 şüpheli, girdikleri evde H.F.'nin el ve ayaklarını bağlayıp, altın kolye ve bileziğini alarak kayıplara karıştı. Diğer aile fertlerinin eve gelmesiyle fark edilen yağmalama olayında, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ev ve çevresinde 57 güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler tarafından yürüten soruşturmada, olayı H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B.'nin (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. 2'si kadın 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki gözaltı işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Tonya
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