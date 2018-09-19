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El ve ayaklarını bağlayıp, 47 hayvanı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Patnos ilçesinde besiciyi silah zoruyla etkisiz hale getirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra 17'si büyükbaş olmak üzere 47 hayvanını çalan 4 şüpheliden 1'i yakalandı.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Patnos ilçesinde besiciyi silah zoruyla etkisiz hale getirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra 17'si büyükbaş olmak üzere 47 hayvanını çalan 4 şüpheliden 1'i yakalandı.
Olay, 14 Eylül günü saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesine bağlı Yüncüler köyü yakınlarında meydana geldi. 2'si silahlı 4 kişi, hayvanlarını otlatan, ismi açıklanmayan besicinin yolunu kesti. Şüpheliler, silah zoruyla etkisiz hale getirdikleri hayvan sahibini bağladı, 17 büyükbaş ve 30 küçükbaş hayvanı alarak kaçtı.
Köylüler tarafından el ve ayakları bağlı bulunan hayvan sahibinin ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Ekipler, şüphelilerden kimliklerini tespit ettiği 2'sini evlerine baskın düzenledi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 büyükbaş hayvan da bulunarak sahibini teslim edildi.
Ekipler, olaya karışan diğer 3 şüphelinin yakalanması ve 30 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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