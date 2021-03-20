El yakıyor! 35 dolara alınan kase 722 bin dolara satıldı

Ming Hanedanlığı'nın 3'üncü hükümdarı Yongle'nin dönemi olan 1400'lerin başından kalma kase, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu.

Türünün 7 örneğinden biri olan mavi renkte çiçek desenlerinin bulunduğu beyaz küçük kase yaklaşık 722 bin dolara satıldı.

1400'LERDEN KALMA OLDUĞU DOĞRULANDI

Kasenin İmparator Yongle'nin sarayı için yapıldığı ve diğer parçalarının Tayvan, İran ve İngiltere'deki müzelerde sergilendiği kaydedildi. Sotheby'nin Çin Sanat Eserleri Departmanı başkanı Angela McAteer, kasenin 1400'lerden kalma olduğunu doğruladı ve ekledi: ''Bilimsel testler yoktu , sadece uzmanların eğitimli gözleri ve elleri vardı. Kase dokunulduğunda çok pürüzsüzdü, rengi ve desenleri dönemin ayırt edici özelliklerindendi.''

Kasenin geçen yıl ABD'nin Connecticut eyaletinde bir evin bahçesinde yapılan ikinci el eşya pazarında 35 dolara satıldığı ifade edildi.



