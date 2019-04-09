El yapımı beton saksıdaki sukulentler, evleri ve ofisleri süslüyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde yüksek kimya mühendisi Hacer Yenice (41), yaklaşık 20 yıl profesyonel iş hayatında çalıştıktan sonra 2018'in Aralık ayında betondan saksı üretip boyayarak içine taş ya da kozalak koyup arasına yine kendi yetiştirdiği sukulent kaktüs bitkilerini yerleştirdi. Hobisini işe dönüştürmenin keyfini yaşadığını söyleyen Yenice, Türkiye’nin birçok ilinden ayda ortalama 200 adet dekoratif sukulent saksı siparişi alıyor.

Bornova'da yaşayan, evli ve bir çocuk annesi Hacer Yenice, yaklaşık 20 yıl kimya mühendisliği yaptı, bir yıl önce de bir ambalaj firmasındaki kalite müdürü pozisyonundaki işinden ayrıldı. 2018’in Aralık ayında beton saksılar üretmeye ve onları boyamaya başlayan Yenice, saksıları önce yakınlarına hediye etti. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı saksıların ilgi görmesi üzerine kendine bir marka oluşturdu ve satışa başladı. Üç aydır aktif satış yapan Yenice, kalıpların içine beton dökerek ürettiği farklı renk ve desenler çizdiği saksılara, yine kendi yetiştirdiği sukulent kaktüsleri koydu.

İstanbul, Samsun, Şanlıurfa, Bitlis, Erzurum gibi Türkiye’nin birçok ilinden ayda yaklaşık 200 sipariş aldığını söyleyen Yenice, ürünlerin daha çok ev ve ofisler için dekoratif amaçlı kullanıldığını ve beton saksısını önceden hazırladığı bir ürünü yaklaşık 3 saatte tamamladığını ifade etti.

'KENDİM TASARLADIM'

Evinde sukulent kaktüs koleksiyonu olduğunu anlatan Yenice, süreci şöyle anlattı:

"Bir serada beton bir saksı gördüm ve çok hoşuma gitti. Nasıl yapıldığına internetten baktım, izledim. El becerim iyidir, dekorasyona da meraklıyım, renkler zaten benim dünyam. Önce saksıları beton saksı kalıplarına döküp, kendim üretmeye başladım. Ardından desenler ve farklı boyama teknikleriyle yeni tasarımlar yaptım. Önce yakınlarıma hediye verdim, sosyal medyada paylaşmam için istek geldi. Yapıp satma düşüncem yoktu. Yoğun ilgi görünce satışa başladım. Kendi evimde de kullanabileceğim ürünleri satmaya başladım. Türkiye’nin birçok ilinden sipariş geliyor. Siparişler İzmir'in yanı sıra İstanbul, Samsun, Şanlıurfa, Bitlis, Niğde, Erzurum gibi illerden de geliyor. Sosyal medyadan insanlarla iletişim kuruyorum, evlerindeki veya ofislerindeki renkleri anlatıp, fotoğraf atıp, benden fikir alıyorlar. Genelde hediyelik olarak alıyorlar. Bu tarz çiçekler hem erkek, hem de kadın için uygun."

TAŞ VE KOZALAK KULLANIYOR

Saksıları boyarken kendi ürettiği farklı boyama tekniklerini kullanan Hacer Yenice, "Tüm yüzey boyaları diye geçen boyaları kullanıyorum, su bazlı akrilik boyalar. Kendi oluşturduğum farklı boyama çeşitleri var, ebru benzeri bir tarzla yapıyorum, fırça ve sünger darbeleri kullanıyorum, eski görünümlü desenler çiziyorum. Saksının şekline göre efektler tasarlıyorum. Saksının içinde ekstra olarak taş ve kozalak gibi doğal objeler kullanıyorum. Doğal bir konsept olduğu için plastik, kurdele gibi malzemeler kullanmıyorum. İnsanlardan da çok güzel geri dönüşler alıyorum, ürünleri şık ve özenli buluyorlar" dedi.