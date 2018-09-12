El yapımı bıçakların 4. kuşak ustası

Kuş, üretim yelpazelerinde bir sınır olmadığına işaret ederek, "Kişinin istediği modele ve beğenisine göre bıçaklar üretiyoruz. Her biri kişiye özel oluyor. Bizden istenen boyutta, vasıflarda üretim yapıyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun dışında, şekil, boyut, kabzanın niteliği değişiyor." diye konuştu.

Ailesinin 4 kuşaktır bıçakçılık yaptığı belirten Kuş, siparişle çalıştıklarını, bıçakların tasarımlarını talebin belirlediğini, avcılar, doğa sporlarıyla uğraşanlar için ayrı, farklı meslek erbapları için ayrı, çok geniş yelpazede bıçak üretimi yaptıklarını anlattı.

Mehmet Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Denizlili olduklarını ancak 1994'ten beri Tavşanlı'da yaşadıklarını söyledi.

Yurdun hemen hemen her yerinden sipariş alan genç bıçak ustası, çeliği döverek istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları, geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla sanat eserine dönüştürüyor.

Bıçakların kabzalarında geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacı ya da kendilerinin döktüğü değişik materyaller kullandıklarını anlatan Kuş, bıçakların kınlarını ise deriden yaptıklarını belirtti.

- "Babam, dedem, dedemin babası da bıçakçı"

Kuş, yaptıkları bıçakları internet üzerinden paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz. Aslen Denizli Yatağanlıyız. 1994'ten beri burada yaşıyorum. Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum. Bu benim ata mesleğim, devam ettirmeye çalışıyorum."

Farklı bir bıçak tasarımı üzerinde çalıştığına da değinen Kuş, "9 santimetrelik kolye gibi bir bıçak. Bu, özellikle koleksiyoncuların ve doğa sporu ile uğraşanların ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

- Geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Kuş, bıçakların yapım sürecinde tamamen geleneksel yöntemler kullandıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: