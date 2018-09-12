HABER

El yapımı bıçakların 4. kuşak ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, el yapımı bıçak ustası ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 28 yaşındaki Mehmet Kuş, geleneksel yöntemlerle çeliği döverek üretim yapmaya devam ediyor - Bıçak ustası Mehmet Kuş: "Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum" - "Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz"

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, el yapımı bıçak ustası ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 28 yaşındaki Mehmet Kuş, geleneksel yöntemlerle çeliği döverek üretim yapıyor.

Yurdun hemen hemen her yerinden sipariş alan genç bıçak ustası, çeliği döverek istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları, geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla sanat eserine dönüştürüyor.

Mehmet Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Denizlili olduklarını ancak 1994'ten beri Tavşanlı'da yaşadıklarını söyledi.

Ailesinin 4 kuşaktır bıçakçılık yaptığı belirten Kuş, siparişle çalıştıklarını, bıçakların tasarımlarını talebin belirlediğini, avcılar, doğa sporlarıyla uğraşanlar için ayrı, farklı meslek erbapları için ayrı, çok geniş yelpazede bıçak üretimi yaptıklarını anlattı.

Kuş, üretim yelpazelerinde bir sınır olmadığına işaret ederek, "Kişinin istediği modele ve beğenisine göre bıçaklar üretiyoruz. Her biri kişiye özel oluyor. Bizden istenen boyutta, vasıflarda üretim yapıyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun dışında, şekil, boyut, kabzanın niteliği değişiyor." diye konuştu.

Bıçakların kabzalarında geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacı ya da kendilerinin döktüğü değişik materyaller kullandıklarını anlatan Kuş, bıçakların kınlarını ise deriden yaptıklarını belirtti.

- "Babam, dedem, dedemin babası da bıçakçı"

Kuş, yaptıkları bıçakları internet üzerinden paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz. Aslen Denizli Yatağanlıyız. 1994'ten beri burada yaşıyorum. Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum. Bu benim ata mesleğim, devam ettirmeye çalışıyorum."

Farklı bir bıçak tasarımı üzerinde çalıştığına da değinen Kuş, "9 santimetrelik kolye gibi bir bıçak. Bu, özellikle koleksiyoncuların ve doğa sporu ile uğraşanların ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

- Geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Kuş, bıçakların yapım sürecinde tamamen geleneksel yöntemler kullandıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Kabzası ve çeliğiyle tamamen el yapımı bıçaklarımızın her biri, ayrı bir özen ve emekle kendine has özellikleriyle ortaya çıkıyor. İşe önce ham çelikten başlayarak, yapacağımız bıçağın şeklini verip, dövme işleminden geçiriyoruz. Sonra özel araçlarımızla şeklinin ayrıntılarını veriyoruz. Daha sonra parlatma ve ağız açma işlemini tamamlayıp, ahşap kabzasını, bıçağın özelliklerine göre yapıyoruz. Ardından da bu bıçağa özel yine el işi deri kınlarını yaptırıyoruz."

Mehmet Kuş'un geleneksel yöntemlerle yaptığı bıçaklar, özelliklerine göre kılıfları hariç 50 ila bin 500 lira; kılıçlar ise 400 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!
Meslekleri zamana yenilen Romanlar, göçebe olduMeslekleri zamana yenilen Romanlar, göçebe oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak Kütahya Tavşanlı usta

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.