El yapımı çikolata dükkanlarına yoğun ilgi.. Beylikdüzü'nden Kuzguncak'a...

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un birçok noktasında, el yapımı çikolataların yapıldığı dükkanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle Kuzguncuk’ta sayısı fazla olan bu dükkanlara ilgi oldukça yoğun. İstanbul’un pek çok semtinde “çikolata ve kahve” konseptli dükkanlar ardı ardına açılmaya başladı. Özellikle Kuzguncuk’ta sayıları oldukça fazla olan bu çikolata dükkanlarına ilgi ise yoğun. El yapımı olması ve katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşların uğrak noktası haline gelen bu dükkanlar, özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Bu dükkanlarda narlı ya da hurmalı çikolatadan tutun, Meksika biberli çikolata bile tatmanız mümkün. Taze ve katkısız olması nedeniyle fiyatları paketli ürünlere göre yüksek olmasına rağmen, bu çikolataları yemek için uzak semtlerden hatta farklı şehirlerden bile Kuzguncuk’a gelen müşteriler var. “NARLI ÇİKOLATA İÇİN BEYLİKDÜZÜ’NDEN KUZGUNCUK’A GELİYORUM” El yapımı çikolata yemek için Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a gelen Hürrem Kalfa, "Kuzguncuk’ta özellikle geldiğim bir yer burası. Burada Halime’nin yaptığı çok güzel çikolatalar var. Hepsi butik. Dolayısıyla elde yapıyorlar bunları ve istediğimiz türde meyveli çikolata bulabiliyorum. Ben buraya özellikle narlı çikolata için Beylikdüzü Beykent’ten geliyorum. Taze meyveler kullanılması 24 saat sonrasında bu çikolataların içindeki meyveler kullanılmıyor, günlük tüketilmesi gerekiyor. En fazla 2 gün saklanabiliyor. Taze taze tüketildiğinde her şeyin tadı daha güzel oluyor biliyorsunuz. Biz de yerinde tüketmeye, günlük almaya geliyoruz buraya” şeklinde konuştu.

“ÇİKOLATA VE KAHVE KONSEPTİ İSTANBUL’DA BAYAĞI TUTULDU” Kuzguncuk’ta el yapımı çikolata dükkanı olan Halime Şas ise şunları söyledi: “İki erkek kardeşimle beraber açtık biz burayı. 2014 yılında arkadaşım açtı burayı, biz onlardan devraldık. Yaklaşık dördüncü senemiz. El yapımı çikolata yapmaya tesadüf eseri geçtim. Başka bir alanda çalışırken, bir anda kendimi bu sektörün içinde buldum. Çikolata ve kahve konsepti İstanbul’da bayağı bir tutuldu açıkçası. Biz de en çok popüler ürünleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz ve beğenildik de aynı zamanda. Tamamen el yapımı çikolatalarımız. Elif diye bir arkadaşım var, çoğunluğunu o yapmakla birlikte benim de yaptığım çikolatalar var. Popüler ürünlerim arasında narlı, Meksika biberli, lavantalı, oreolu ve sahlepli çok gidiyor. Tabii mevsimsel değişiyor. Çok taze ürünler satıyoruz. Haftalık atölyeye girip yapıyorum. Ürünlerimin çok taze olduklarını söylüyorlar. Gelen bütün müşterileri burada misafir gibi ağırlamayı tercih ediyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Çikolatanın saf hali neyse onu kullanıyorum. Raf ömürleri 10 gün. Narlı çikolatanın 2 gün. Akşam yapıyorum sabah bitiyor. Bilenler zaten bayağı Sakarya’dan Düzce’den falan gelip alanlar var. Biraz maliyetli ama insanlar kaliteli olduğu için o parayı gözden çıkartıyorlar. Bakkal çikolatasının çok dışında bir tadı var bizim çikolatamızın. Hepsini sabit aynı fiyatla satıyorum. Hepsinin kilosu 180 lira” dedi.

“3-4 SENEDİR YAYGINLAŞTI” Kuzguncuk’ta bir çikolata dükkanında çalışan Burak Karamuk, “Biz 2016’da açıldık. Kuzguncuk’ta açılan ilk çikolatacı biziz. Bizden sonra iki tane daha açıldı. Son 3-4 senedir yaygınlaştı bu çikolata kahve konsepti. Benim bildiğim kadarıyla Çengelköy’de, Kadıköy’de daha birçok yerde açıldı. Hepsi de kendi markasını açıyor. Çikolatalar truff halinde satılıyor bizde. Bir de akışkan eritilmiş çikolatalardan yaptığımız tatlılar var. Onun haricinde de kahvelerimiz var. Direkt kendi buluşlarımız tatlılar. İsmini, şeklini nasıl yapacağımızı da biz ayarladık. Onlar da 5-6 çeşit. Gün geçtikçe çeşitlerimizi de artırıyoruz. Çikolataya bir talep var. Dönem dönem de meyvelileri tercih ediyorlar. Kışın narlı, yazın hurmalı çıkıyor mesela. Hurmalı ve narlı için gelenler oluyor” dedi. Özellikle portakallı çikolatayı çok sevdiğini dile getiren Şeyma Yenel, “İlk defa tadıyorum ben. Çok güzel ve bu semtte çok fazla var özellikle sanırım. Çok hoşumuza gitti. Yağı falan daha düzgün herhalde. Paketlilerde daha fazla hissediyorsunuz bunu. Çok hoşuma gitti. Özellikle portakallıyı çok sevdim” ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte el yapımı çikolata yemek için Kuzguncuk’a geldiğini ifade eden Haluk Yenel, “Ben zaten tatlısever biri olarak çikolata zaten bende hep ön plandadır. Hele bu tip özel çikolatalar çok daha farklı lezzetler. Hele paketlilere göre tadı, yağı, malzemeler farklı olduğu için bu veya başka markalar hep tercihim oluyor. Tabii ki kullanılan malzemelerin kalitesini düşündüğümüz zaman paketlilere göre biraz daha pahalı, ulaşılması biraz daha zor ama az ve öz alınca yenilebilir oluyor” şeklinde konuştu. (FOTOĞRAF)

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