HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El yapımı köprüde can pazarı

El yapımı köprüde can pazarı

25.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bağ evine giden evli çift, üzerinden geçtikleri el yapımı tahta köprünün çökmesi üzerine dereye düştü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bağ evine giden evli çift, üzerinden geçtikleri el yapımı tahta köprünün çökmesi üzerine dereye düştü. 65 yaşındaki Faruk Gezer kıyıya yüzüp kurtulurken, 58 yaşındaki eşi Nuray Gezer şiddetli yağmur sebebiyle azgın sularda kayboldu. 4 kilometre sürüklenip boğularak can veren talihsiz kadının cesedi olaydan 2 saat sonra kıyıda takıldığı çalıların arasında jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağmur sebebiyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerinin kontrol etmek istedi. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için kendi yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift köprünün çökmesi ile birlikte suya düştü. Eşini kurtarmaya çalışan Faruk Gezer son anda kayalara tutunup canını kurtarırken, eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede kayboldu.
Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 4 kilometre sürüklenen, suda boğularak can veren Nuray Gezer’in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi. Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer’in cesedi otopsi için Bursa’daki dli Tıp Morguna gönderildi. Faruk Gezer’in ifadesine başvuran Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklamaKafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?
1/

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kaçırılan gemicinin son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş

Kaçırılan gemicinin son sözleri ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.