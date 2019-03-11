HABER

El yaralanmaları ağır kayıplara sebep olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

El yaralanmalarında uzman müdahalesinin önemine dikkat çeken Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op.

El yaralanmaları ağır kayıplara sebep olabilir

El yaralanmalarında uzman müdahalesinin önemine dikkat çeken Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “Bazı hastaların belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa, gidişat el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor” dedi.
Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu şehirlerde el yaralanması vak’alarının çok olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Estetik, Rekonstrüktif, Plastik, El ve Mikro Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, “El yaralanmaları, özel bir yaralanma tipidir. Bu yaralanmalara müdahale etmek, özel bir uzmanlık istiyor. Çünkü hastaların tekrar işlerine dönmeleri ve sağlıklarını kazanmaları hem sanayi için, hem de hastaların sağlığı için çok önemli. Bu işleri genellikle plastik cerrahlar veya ortopedistler yapıyor. Ancak bu tedavi için mikro cerrahi eğitimini almış olmaları gerekiyor. Tecrübe, bu konularda çok önemli. Hastaların takiplerinde ve ameliyatlarında zamanlamayı yapmak çok önemli. Bazı hastaların çok acil ameliyata alınması gerekiyor. Bazı hastaların da belli tedavilerden sonra ameliyata alınması gerekiyor. Eğer beklenilmeyecek bir hastaysa ve bekleniliyorsa gidişat, el kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Beklenip alınması gereken bir hasta eğer acile alınırsa da ameliyat sonucunda tekrar kayıplarla karşılaşabiliyoruz. İşletme yöneticilerinin bu konuları çok iyi bilmesi gerekiyor. İş yeri hekimlerinin çok iyi bilmesi gerekiyor. Nereye ve kime yönlendireceklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Operasyonların esasında malzeme açısından çok fazla numune ve cihaz gerektirmediğini dile getiren Op. Dr. Sözer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortada büyük bir emek var. Cerrahın emeği ve bilgisi bu konuda en büyük unsurdur. Hastaların rehabilitasyonu çok önemli. Hemen hemen bütün vak’alarda gerekiyor. Uzuv kaybı konusunda, ilk aşamada mikroptan korunma konusunu çok düşünmüyoruz. Burada kopan uzvun süratle yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığı da aslında sağlıkçılar tarafından biliniyor. Mutlaka iş yerinde sağlıkçıların uzvu muhafaza edip bizlere bir an önce getirmeleri gerekiyor. Çok güvenli olması veya ameliyatın başarılı olması için 2 saat içerisinde getirilmesi genellikle yeterlidir. 8 saat sonra bile yerine taktığımız uzuv var, ama bu çok şansa bağlı bir iş."

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-foodCanan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food
Canan Karatay’dan Şanlıurfa yemekleri yorumuCanan Karatay’dan Şanlıurfa yemekleri yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.