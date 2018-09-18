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El yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığı iddia edilen Murat Ünal'ı (34) öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Harun Varış ve Hicran Ceylan'a verilen 'ağırlaştırılmış ömür boyu', Beytullah Altuntaş'a verilen 'ömür boyu' ve Süleyman Ceylan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası, bölge adliye mahkemesi tarafından onandı.

El yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığı iddia edilen Murat Ünal'ı (34) öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Harun Varış ve Hicran Ceylan'a verilen 'ağırlaştırılmış ömür boyu', Beytullah Altuntaş'a verilen 'ömür boyu' ve Süleyman Ceylan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası, bölge adliye mahkemesi tarafından onandı.
Manavgat'ta 2016'nın Kasım ayında Harun Varış'la evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamaması üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma çalışmalarını sürdürürken Murat Ünal'ın cesedi Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkisinde çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış halde bulundu.
Ailesi, Murat Ünal'ın arkadaşı Harun Varış'la birlikte 1400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, geçen yıl şubat ayında cinayetle ilgili Harun Varış'la birlikte, Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Hicran Ceylan, Süleyman Ceylan, Beytullah Altuntaş, C.C., C.K., D.V., E.A., Ö.A., T.Ç.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Harun Varış, Hicran Ceylan, Beytullah Altuntaş, Süleyman Ceylan, D.V., E.A. ve T.Ç. tutuklanırken, C.C., C.K. ve Ö.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmalar sırasında tutuklu sanıklardan D.V., E.A. ve T.Ç. de tahliye edildi.
4 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ
Olaya ilişkin Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Hicran Ceylan ve Harun Varış hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, takdir indirimi yapmadı. Beytullah Altuntaş'a da önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren heyet, sanığın duruşmalardaki tavrı ve ifadeleriyle adaletin yerine getirilmesini sağladığı için cezasında indirim uygulayarak ömür boyu hapse çevirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar hakkında cinayet suçundan beraat kararı verildi.
CEZALARI ONANDI
Davanın sonuçlanmasının ardından taraflar ayrı ayrı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne kararla ilgili istinaf başvurusu yaptı. Başvurular üzerine Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi kararında şöyle denildi:
"İstinaf başvurusunun esastan reddine ve dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, Hicran Ceylan, Harun Varış, Beytullah Altuntaş, Süleyman Ceylan yönünden 'tasarlayarak kasten öldürme ve bu suça katılmak' yönünden verilen mahkumiyet; E.A. ve T.Ç. yönünden verilen 'kasten öldürme' suçundan beraat, D.V. yönünden 'tasarlayarak kasten öldürme suçuna katılmak' suçundan beraat kararları yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği karar verildi. C.C., Ö.A., C.K. ve H.A. yönünden verilen beraat kararlarına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ve kararların kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi."
Davanın taraflarının Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nin kararının tebliğ edilmesinden sonra Yargıtay'a itirazda bulunacakları öğrenildi.

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El yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandıEl yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandıEl yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandıEl yazması Tevrat cinayetinde cezalar onandı

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