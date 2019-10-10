HABER

El yıkamak hastalıklardan koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.

El yıkamak hastalıklardan koruyor

Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık el hijyeni ile ilgili bilgi verdi.
Prof. Reşit Mıstık, yaptığı açıklamada, “Çevremiz ve vücudumuz büyük bir mikroorganizma florası ile çevrilidir. Bunlarla temas kaçınılmazdır. Bu temas daha çok eller aracılığı ile olur. Çevremizdeki her yere ve her şeye dokunan ve dokunulduktan sonra farkında olmadan veya istemeyerek yüzümüze-gözümüze ve yemek aracılığı ile indirekt olarak ağız ile temas eden bu uzuvlarımız birçok hastalık etkenini de taşır. Bu nedenle ellerimiz en fazla mikroorganizma barındırabilen uzuvlarımızdır. Bu da sağlık için el hijyenini çok önemli kılar. Ellerin su, sabun veya antiseptik içeren sabun veya sadece antiseptik solüsyonlarla usulüne uygun olarak yıkanması veya ovalanması el hijyeni olarak ifade edilir. Yerine göre el hiyen tipleri vardır. Birincisi sosyal el yıkama: bu yıkama ile ellerin 10-15 saniye süre ile el hijyenine tâbi olması olarak ifade edilir. Ev ve sosyal alanlarda yapılmalıdır. İkincisi hijyenik el yıkama: Antimikrobiyal sabunlarla veya kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılarak uygulanır. Temas süresi en az 30 saniye. olmalıdır. Hasta bakımında ve hastanelerde uygulanır. Cerrahi el yıkama: cerrahların girişim öncesi özel olarak fırçanın da kullanıldığı uzun süreli bir yıkamadır” dedi.
Reşit Mıstık, “Ellerle taşınan mikroorganizmalar içinde hastalık yapanları da vardır. Ellerle taşınan ve sindirim sistemine yerleşip hastalık yapan tifo, dizanteri gibi birçok faktörün yanında solunum sekresyonlarından (aksırma, öksürme ile çevrede bulunabilen) ele bulaşan virüslerin (nezle, grip gibi daha birçoğu ) ellerin yüze-ağıza-buruna-göze götürülmesiyle bulaşabilirler. burada önemli bir konu da nezle virüsünün bilinenin aksine kişilere yüzde 50 oranında ellerle bulaştığıdır. Peki biz el yıkama işlemini gerektiği gibi yapıyor muyuz? El yıkamanın gerektirdiği hallerde el yıkama uyumu kadınlarda yüzde 52, erkeklerde yüzde 48 iken, çocuklarda yüzde 20’lere kadar düşebilmekte ve genç erişkinlerde ise bu oran yüzde 30’larda bulunmuştur. Ellerin taşıdığı hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştırmak için gereken hallerde ellerin yıkanması /el hijyeni uygulaması şarttır” diye konuştu.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Ruh sağlığında 'bilimsel yöntem' uyarısıRuh sağlığında 'bilimsel yöntem' uyarısı
Sincan’da başlatılan “Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Pilot Çalışması” ülke geneline yaygınlaştırılacakSincan’da başlatılan “Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Pilot Çalışması” ülke geneline yaygınlaştırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?

Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.