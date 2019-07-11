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Ela, doğum gününde böbrek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 6'ncı yaş gününü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Periton Diyaliz Ünitesi'nde kutlayan Ela Karataş, doğum gününde böbrek istedi.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 6'ncı yaş gününü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Periton Diyaliz Ünitesi'nde kutlayan Ela Karataş, doğum gününde böbrek istedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Periton Diyaliz Ünitesi'nde, kronik böbrek hastası Ela Karataş için doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, hastanede aynı tedaviyi gören çocuklar ve yakınları davet edildi. Doğum günü etkinliği kapsamında Ela ve diğer çocuklara, servis doktor ve hemşireleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ela Karataş, "Bugün benim doğum günüm, 6 yaşıma girdim. Çok mutluyum, yeni bir böbrek istiyorum" dedi. ÜÇ YILDIR PERİTON DİYALİZE GİRİYOR İkinci çocukları Ela'nın üç yıldır diyalizle yaşama tutunduğunu anlatan Ayşe Karataş, "Böbrek nakli için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'nda yer alıyor. İnsanlarımızın organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Ela gibi hasta olan çocuklar çok zor şartlarda yaşıyor. Bu bizleri çok üzüyor, organ bağışı daha fazla olsun, çocuklarımız kurtulsun istiyoruz. Bugün Ela'nın doğum günü, inşallah daha uzun ömürleri Allah nasip eder. Çocuğumuzla birlikte güzel günler yaşarız. Dileğim tüm çocukların sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmesi. Çocuğumun okula gitmesini çok istiyorum, kendisi de bunu çok istiyor" diye konuştu. İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU Ela'nın babası müzik öğretmeni Ali Karataş, böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalize giren kızının üç yıldır bekleme sırasında olduğunu söyledi. İlk nakil denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Ali Karataş, nakledilen böbreğin 8 saat sonra attığını, yeniden organ bekleme sırasına kayıt yaptırdıklarını söyledi. Karataş, "Ela ile yakından ilgilenen periton diyaliz ünitesinin doktor ve hemşirelerine teşekkür ediyoruz. Kızımızın doğum gününde bizleri yalnız bırakmayıp katıldılar" dedi. PERİTON DİYALİZ BÜYÜME VE GELİŞİM İÇİN TERCİH EDİLİYOR Ela Karataş'ın doğum günü için bir arada olduklarını söyleyen Periton Diyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Türkan Şanlı ise şöyle dedi: "Bu gün aynı zamanda muayenemiz de vardı. Çocuklarımız periton diyalizi evde yapıyorlar. Çocuklarda büyüme ve gelişme periton diyaliz ile daha iyi olduğu için genelde tercihimiz bu yöntem. Her gün evlerinde periton diyalizlerini yapıyorlar. Bugün de kızımızın doğum gününü kutladık. Çok mutluyuz, 6 yaşına girdi. Elamızın tek bir dileği var, yeni yaşında bir böbrek istiyor. Bizler herkesi organ bağışına bekliyoruz."

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