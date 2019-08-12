Gülhan DEMİRCİ/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesindeki M.Ö. 2'nci yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen Elaiussa Sebaste Antik Kenti, ilgi bekliyor. Bölge halkı, Az sayıda turistin ziyaret ettiği antik kentin tanıtımının yapılmasını istiyor.

Ayaş Mahallesi'ndeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde Roma Sapienza Üniversitesi tarafından yapılan kazı çalışmaları ile birlikte Roma yolları, liman, hamam ve tiyatro gibi yapılar, gün yüzüne çıkarılıp halkın ziyaretine açıldı. Ulaşımın kolay olduğu bir bölgede yer alan ancak Antalya ve çevresindeki antik kentler gibi ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı bir mekan olmaktan uzak olan antik kenti ziyaret eden az sayıda turist, antik kentin hak ettiği değeri görmesini, kültürel mirasa sahip çıkılarak bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesini istedi.

Nekropollerin olduğu noktadan Kızkalesi'ne kadar uzanan 4,5 kilometrelik kral yolunun da bulunduğu antik kenti gezmeye gelen vatandaşlar, hayran kaldıklarını, herkesin antik kenti gelim görmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, antik kentin turizme kazandırılması halinde bölgenin çok fazla turist çekeceğini ifade etti.

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